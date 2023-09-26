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Наука

ИИ прогнозирует снижение температуры поверхности моря во время тропических циклонов

ByМамфо Брешиа

сентябрь 26, 2023
ИИ прогнозирует снижение температуры поверхности моря во время тропических циклонов

Новое исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, показывает, как искусственный интеллект (ИИ) можно использовать для прогнозирования воздействия тропических циклонов на температуру поверхности моря. Тропические циклоны, к которым относятся тропические штормы и ураганы, представляют собой экстремальные погодные явления, характеризующиеся низким атмосферным давлением, сильными ветрами и проливными дождями. Они формируются над теплыми тропическими океанами и могут оказывать существенное воздействие на морские экосистемы.

Исследователи использовали метод случайного леса на основе машинного обучения для моделирования воздействия тропических циклонов на температуру поверхности моря в северо-западной части Тихого океана, одной из наиболее активных зон этих штормов. Модель ИИ была обучена с использованием данных за 20-летний период и 12 характеристик тропических циклонов и предштормовых условий.

Исследование показало, что интенсивность, скорость перемещения, размер, глубина смешанного слоя и температура поверхности моря циклонов оказали наиболее существенное влияние на последующие закономерности температуры поверхности, наблюдаемые в океане. Модель искусственного интеллекта точно предсказала снижение температуры поверхности моря за два дня до события, которое усилилось во время прохождения циклона и достигло пика на следующий день после события.

Охлаждающий эффект распространился за пределы прямой траектории циклона и оказался в 50 км правее траектории урагана. Океаны начали возвращаться к нормальному состоянию в течение нескольких дней, но для полного восстановления потребовалось до 14 дней. Модель искусственного интеллекта показала хорошую корреляцию с реальными данными, что указывает на ее потенциал для прогнозирования будущих тропических циклонов и их воздействия на морские экосистемы.

Это исследование дает ценную информацию о динамике тропических циклонов и их влиянии на морские экосистемы. Понимая охлаждающее воздействие этих штормов на температуру поверхности моря, ученые смогут лучше оценить воздействие на первичных производителей, таких как водоросли, которые играют решающую роль в морских пищевых цепях. Модель искусственного интеллекта потенциально может быть применена к другим океанским бассейнам по всему миру, что еще больше улучшит наше понимание тропических циклонов и их экологических последствий.

источник:
– Хунсинг Цуй и др., «Прогнозирование реакции температуры поверхности моря, вызванной тропическими циклонами, с использованием машинного обучения», «Письма о геофизических исследованиях» (2023). DOI: 10.1029/2023GL104171

By Мамфо Брешиа

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