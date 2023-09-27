Разработан новый метод, позволяющий отличить древнюю жизнь от абиотического происхождения с помощью ИИ

Группа ученых из Лаборатории Земли и планет Научного института Карнеги в Вашингтоне, округ Колумбия, разработала новый метод на основе искусственного интеллекта (ИИ), который может точно различать современные и древние биологические образцы и образцы абиотического происхождения. Команда под руководством Джима Кливза поделилась своими выводами в журнале «Труды Национальной академии наук» (PNAS).

Кливс подчеркнул значимость своих исследований, заявив, что поиск внеземной жизни продолжает оставаться одним из самых захватывающих занятий современной науки. Он выделил три ключевых вывода из своего исследования. Во-первых, их результаты показывают, что существуют фундаментальные различия на уровне биохимии между живыми организмами и абиотической органической химией.

Во-вторых, они предполагают, что их новый метод может быть применен для оценки того, были ли когда-то живы образцы с Марса и древней Земли. Это открытие открывает новые возможности для нашего понимания истории жизни на других планетах и ​​на нашей собственной.

Кроме того, Кливс отметил, что их метод, основанный на искусственном интеллекте, может отличить альтернативные биосферы от биосферы Земли. Этот прорыв может иметь серьезные последствия для будущих астробиологических миссий, поскольку позволит ученым различать внеземные формы жизни и те, которые встречаются на нашей планете.

Хотя исследовательская группа достигла впечатляющей точности в 90%, дальнейшие усовершенствования алгоритма ИИ могут еще больше повысить эту точность. Развитие этого нового метода предоставляет ценные инструменты и идеи для области астробиологии и поиска жизни за пределами Земли.

Источники: Труды Национальной академии наук (PNAS), Лаборатория Земли и планет, Институт науки Карнеги, Вашингтон, округ Колумбия.