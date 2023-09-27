Новый метод с использованием искусственного интеллекта для обнаружения признаков жизни на Марсе и других планетах

Ученые разработали инновационный метод на основе искусственного интеллекта (ИИ) для обнаружения признаков прошлой или настоящей жизни на Марсе и других планетах. Метод, описанный в журнале «Труды Национальной академии наук», использует ИИ для различения современных и древних биологических образцов и образцов абиотического происхождения с точностью 90 процентов.

Ведущий автор Джим Кливс из Лаборатории Земли и планет Института науки Карнеги в Вашингтоне, округ Колумбия, подчеркнул важность этого исследования. Он заявил, что полученные результаты имеют три основных значения. Во-первых, биохимия отличается от абиотической органической химии на фундаментальном уровне. Во-вторых, изучая образцы с Марса и древней Земли, мы можем определить, были ли они когда-то живыми. Наконец, этот метод потенциально может отличить альтернативные биосферы от биосферы Земли, что может иметь серьезные последствия для будущих астробиологических миссий.

В отличие от традиционных методов, основанных на идентификации конкретных молекул или соединений, исследователи продемонстрировали, что ИИ может обнаруживать тонкие различия в молекулярных структурах образца. Они использовали пиролизную газовую хроматографию для разделения и идентификации составных частей, а затем масс-спектрометрию для определения молекулярной массы. ИИ был обучен с использованием данных молекулярного анализа 134 известных абиотических или биотических образцов, богатых углеродом.

ИИ успешно идентифицировал образцы живых существ, таких как ракушки, зубы, кости, насекомые, листья, рис, человеческие волосы и клетки, сохранившиеся в мелкозернистой породе. Он также различал остатки древней жизни, измененные геологическими процессами (такие как уголь, нефть, янтарь и богатые углеродом окаменелости) и образцы абиотического происхождения, такие как лабораторные химикаты и богатые углеродом метеориты.

В прошлом было сложно определить происхождение многих древних углеродсодержащих образцов, поскольку органические молекулы, как биотические, так и абиотические, имеют тенденцию со временем разлагаться. Однако с помощью этого нового метода, основанного на искусственном интеллекте, в некоторых случаях были обнаружены признаки биологии, которые сохранялись на протяжении сотен миллионов лет.

Доктор Роберт Хейзен, также из лаборатории, подчеркнул, что эти открытия открывают возможность обнаружения форм жизни с других планет или биосфер, даже если они сильно отличаются от жизни, какой мы ее знаем на Земле. Кроме того, если признаки жизни будут обнаружены где-то еще, этот метод может помочь определить, имеет ли жизнь на Земле и других планетах общее или разное происхождение.

Это исследование представляет собой значительный прогресс в области астробиологии и открывает новые возможности для будущих миссий по изучению присутствия жизни за пределами Земли.

источники:

- Статья в журнале «Записки Национальной академии наук» (PNAS).