Искусственный интеллект обнаруживает и классифицирует сверхновую

Новый прорыв в области искусственного интеллекта (ИИ) может революционизировать способы обнаружения и изучения сверхновых. Робот Bright Transient Survey Bot (BTSbot), автоматизированный алгоритм машинного обучения, успешно обнаружил, идентифицировал и классифицировал свою первую сверхновую без вмешательства человека. Это может значительно ускорить процесс анализа сверхновых и позволить астрономам больше сосредоточиться на понимании причин этих космических взрывов.

В настоящее время открытие и классификация сверхновых полагаются на сочетание астрономов и компьютеров. Однако эта новая программа искусственного интеллекта может устранить необходимость участия человека. За последние шесть лет астрономы потратили около 2,200 часов на визуальный осмотр и классификацию кандидатов в сверхновые. Автоматизируя этот процесс, BTSbot освобождает исследователям больше времени для изучения основных причин этих мощных звездных событий.

Команда BTSbot во главе с профессором Адамом Миллером из Северо-Западного университета считает, что этот прорыв является значительным шагом вперед. Программа не только обнаружила и идентифицировала сверхновую, но и связалась с другим телескопом, чтобы подтвердить открытие. Поскольку алгоритмы искусственного интеллекта продолжают совершенствоваться, они смогут изолировать определенные подтипы сверхновых, что еще больше расширит наши знания об этих явлениях.

Сверхновые возникают, когда умирающие звезды исчерпывают свое ядерное топливо и подвергаются катастрофическому взрыву. Эти события могут быть настолько яркими, что затмевают все звезды в своей галактике. Однако обнаружение сверхновых — сложная задача, поскольку они относительно редки и их легко пропустить. Роботизированные телескопы в настоящее время сканируют небо в поисках временных объектов, которых не было на предыдущих изображениях и которые могут указывать на сверхновую.

Для обучения ИИ робот BTSbot получил более 1.4 миллиона исторических изображений небесных событий, включая сверхновые и другие взрывные явления. Это обучение позволило программе точно идентифицировать недавно обнаруженного кандидата в сверхновую, известного как SN2023tyk. ИИ не только обнаружил сверхновую, но и собрал ее спектр, что имеет решающее значение для подтверждения ее классификации.

Успешное сотрудничество BTSbot и астрономов доказывает, что ИИ может произвести революцию в том, как мы изучаем сверхновые. Автоматизируя процесс обнаружения и классификации, исследователи могут уделять больше времени анализу огромного количества собранных данных и разрабатывать новые гипотезы для объяснения этих космических взрывов.

источники:

– Исходная статья: Подвиньтесь, люди-астрономы! Искусственный интеллект (ИИ) вскоре может начать охоту за вами за сверхновой.

– Определения:

– Сверхновая: мощный взрыв, происходящий в конце жизненного цикла звезды.

– Искусственный интеллект (ИИ): Разработка компьютерных систем, которые могут выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта.

– Переходный объект: астрономический объект, который появляется и исчезает в течение относительно короткого периода времени.

– Спектр: диапазон цветов или длин волн света, излучаемого или поглощаемого объектом.