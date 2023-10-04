Искусственный интеллект и астрономия: расширение исследований и открытий

Искусственный интеллект (ИИ) совершает революцию в области астрономии и исследования космоса, позволяя ученым анализировать огромные объемы данных, делать новые открытия и глубже погружаться в тайны Вселенной. Системы искусственного интеллекта, в частности нейронные сети, помогают астрономам в различных областях, включая обработку данных, улучшение изображений, классификацию небесных объектов, устранение атмосферных помех, понимание темной материи и темной энергии, а также обработку огромных наборов данных.

Обработка данных — важнейший этап в астрономии, поскольку необработанные астрономические изображения часто содержат ошибки, артефакты и шум. Алгоритмы искусственного интеллекта могут удалять ненужную информацию и очищать изображения, делая их презентабельными и пригодными для научных исследований. Например, алгоритм машинного обучения, примененный к изображению сверхмассивной черной дыры в галактике Мессье 87, позволил получить более четкое и детальное представление о ее структуре.

Астрономы также используют нейронные сети для автоматической классификации галактик — процесс, который происходит быстрее и менее подвержен ошибкам, чем ручная классификация. Кроме того, ИИ может помочь устранить оптические помехи, вызванные атмосферой Земли, на изображениях, снятых наземными телескопами.

Космологи используют ИИ, чтобы разгадать тайны темной материи и темной энергии, которые составляют более 95% энергетического содержания Вселенной. Обучая нейронные сети на сложных симуляциях, которые изменяют свойства этих неуловимых веществ, ученые могут выяснить, как они влияют на космос и его эволюцию с течением времени. Цель состоит в том, чтобы позволить ИИ анализировать реальные наблюдения и давать представление о природе Вселенной.

Поскольку обсерватории генерируют огромные объемы данных, ИИ становится незаменимым в обработке и анализе этих огромных наборов данных. Например, будущая обсерватория Веры К. Рубин будет собирать более 60 петабайт необработанных данных в виде изображений неба с высоким разрешением. Алгоритмы машинного обучения будут иметь решающее значение для анализа этих данных, выявления закономерностей и выделения потенциально интересных объектов, которые отклоняются от установленных закономерностей.

Интеграция ИИ в астрономию потенциально может привести к неожиданным открытиям и раскрыть скрытые тайны Вселенной. С помощью ИИ астрономы смогут более эффективно исследовать космос и глубже понять его сложности.

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источники:

– Space.com: Всемирная неделя космоса 2023 года: как искусственный интеллект помогает совершать астрономические открытия

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