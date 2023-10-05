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Новое прогнозирование землетрясений на основе искусственного интеллекта показывает многообещающие результаты испытаний

ByРоберт Эндрю

Октябрь 5, 2023
Новое прогнозирование землетрясений на основе искусственного интеллекта показывает многообещающие результаты испытаний

Исследователи из Техасского университета в Остине разработали алгоритм искусственного интеллекта (ИИ), который успешно предсказал 70% землетрясений на неделю вперед в ходе 30-недельного испытания в Китае. ИИ был обучен выявлять статистические аномалии в сейсмических данных в режиме реального времени путем сравнения их с предыдущими землетрясениями. Он подготовил еженедельный прогноз, который точно предсказал 14 землетрясений в радиусе примерно 200 миль от их предполагаемого местоположения и с расчетной силой. Алгоритм пропустил одно землетрясение и выдал восемь ложных предупреждений.

Хотя еще предстоит определить, будет ли этот подход работать в других местах, это исследование станет важной вехой в области прогнозирования землетрясений с помощью искусственного интеллекта. Сергей Фомель, профессор Бюро экономической геологии UT и член исследовательской группы, описывает прогнозирование землетрясений как «Святой Грааль» и утверждает, что, хотя глобальные прогнозы еще далеки, это достижение демонстрирует, что кажущаяся неразрешимой проблема прогнозирования землетрясений в принципе разрешима.

ИИ, разработанный UT, занял первое место среди 600 других разработок на международном конкурсе, проходившем в Китае. Ведущий разработчик ИИ Янкан Чен признает важность готовности к землетрясениям и подчеркивает потенциал прогнозов ИИ в минимизации экономических и человеческих потерь и повышении глобальной готовности к землетрясениям.

Успех алгоритма можно объяснить относительно простым подходом машинного обучения. ИИ был снабжен набором статистических функций, основанных на понимании командой физики землетрясений, и обучен на пятилетней базе данных сейсмических записей. Прислушиваясь к признакам надвигающихся землетрясений среди фонового грохота Земли, ИИ составлял свои прогнозы.

Исследователи уверены, что в регионах с надежными сетями сейсмического отслеживания, таких как Калифорния, Италия, Япония, Греция, Турция и Техас, ИИ может еще больше повысить свою точность и сузить прогнозы до нескольких десятков миль. Следующий шаг предполагает тестирование ИИ в Техасе, где наблюдается высокий уровень землетрясений малой и средней силы. Сейсмическая сеть штата TexNet включает 300 сейсмических станций и непрерывные записи более шести лет, что делает ее идеальным местом для проверки.

В конечном итоге исследователи стремятся интегрировать систему искусственного интеллекта с физическими моделями, чтобы разработать универсальный инструмент прогнозирования, который можно будет применять во всем мире. Данное исследование является важным шагом на пути к достижению этой цели.

Источник: Техасский университет в Остине

By Роберт Эндрю

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