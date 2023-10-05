Новое прогнозирование землетрясений на основе искусственного интеллекта показывает многообещающие результаты испытаний

Исследователи из Техасского университета в Остине разработали алгоритм искусственного интеллекта (ИИ), который успешно предсказал 70% землетрясений на неделю вперед в ходе 30-недельного испытания в Китае. ИИ был обучен выявлять статистические аномалии в сейсмических данных в режиме реального времени путем сравнения их с предыдущими землетрясениями. Он подготовил еженедельный прогноз, который точно предсказал 14 землетрясений в радиусе примерно 200 миль от их предполагаемого местоположения и с расчетной силой. Алгоритм пропустил одно землетрясение и выдал восемь ложных предупреждений.

Хотя еще предстоит определить, будет ли этот подход работать в других местах, это исследование станет важной вехой в области прогнозирования землетрясений с помощью искусственного интеллекта. Сергей Фомель, профессор Бюро экономической геологии UT и член исследовательской группы, описывает прогнозирование землетрясений как «Святой Грааль» и утверждает, что, хотя глобальные прогнозы еще далеки, это достижение демонстрирует, что кажущаяся неразрешимой проблема прогнозирования землетрясений в принципе разрешима.

ИИ, разработанный UT, занял первое место среди 600 других разработок на международном конкурсе, проходившем в Китае. Ведущий разработчик ИИ Янкан Чен признает важность готовности к землетрясениям и подчеркивает потенциал прогнозов ИИ в минимизации экономических и человеческих потерь и повышении глобальной готовности к землетрясениям.

Успех алгоритма можно объяснить относительно простым подходом машинного обучения. ИИ был снабжен набором статистических функций, основанных на понимании командой физики землетрясений, и обучен на пятилетней базе данных сейсмических записей. Прислушиваясь к признакам надвигающихся землетрясений среди фонового грохота Земли, ИИ составлял свои прогнозы.

Исследователи уверены, что в регионах с надежными сетями сейсмического отслеживания, таких как Калифорния, Италия, Япония, Греция, Турция и Техас, ИИ может еще больше повысить свою точность и сузить прогнозы до нескольких десятков миль. Следующий шаг предполагает тестирование ИИ в Техасе, где наблюдается высокий уровень землетрясений малой и средней силы. Сейсмическая сеть штата TexNet включает 300 сейсмических станций и непрерывные записи более шести лет, что делает ее идеальным местом для проверки.

В конечном итоге исследователи стремятся интегрировать систему искусственного интеллекта с физическими моделями, чтобы разработать универсальный инструмент прогнозирования, который можно будет применять во всем мире. Данное исследование является важным шагом на пути к достижению этой цели.

Источник: Техасский университет в Остине