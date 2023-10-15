Инструмент искусственного интеллекта обнаруживает и классифицирует сверхновую без участия человека

Впервые в истории сверхновая была обнаружена, подтверждена и классифицирована исключительно с помощью инструмента искусственного интеллекта, без необходимости вмешательства человека. Инструмент под названием Bright Transient Survey Bot (BTSBot) был обучен на огромном наборе данных, состоящем из более чем 1.4 миллиона изображений из 16,000 XNUMX астрономических источников. Этот прорыв в технологии искусственного интеллекта может ускорить открытие новых сверхновых, которые представляют собой взрывную смерть далеких звезд.

Сверхновая SN2023tyk, как она была обозначена в соответствии с соглашением, была обнаружена с помощью BTSBot. Раньше астрономы проводили бесчисленные часы, визуально исследуя и классифицируя потенциальные сверхновые. Делегируя эту задачу ИИ, ученые могут освободить свое время для другой важной исследовательской деятельности. Ожидается, что это достижение упростит изучение сверхновых в более широком масштабе, обеспечивая более глубокое понимание звездной эволюции и создания таких элементов, как железо, золото и углерод, посредством взрывов сверхновых.

Ведущий ученый Адам Миллер объясняет: «Это важный шаг вперед, поскольку дальнейшее усовершенствование моделей позволит роботам изолировать определенные подтипы звездных взрывов. В конечном счете, исключение людей из цикла дает исследовательской группе больше времени для анализа своих наблюдений и разработки новых гипотез, объясняющих происхождение космических взрывов, которые мы наблюдаем».

Роботизированная обсерватория Zwicky Transient Facility сыграла решающую роль в этом открытии. Постоянно отслеживая на небе изменения яркости или положения, объект первоначально отметил потенциальную сверхновую 3 октября. BTSBot идентифицировал SN2023tyk 5 октября и впоследствии связался с другим роботизированным телескопом в Паломарской обсерватории для сбора данных о спектре. Было подтверждено, что сверхновая относится к сверхновым типа Ia и возникла в результате полного коллапса белого карлика в двойной системе. 7 октября об открытии рассказали широкому астрономическому сообществу.

Это революционное достижение в области автоматического обнаружения сверхновых знаменует собой значительный прогресс в астрономических исследованиях. С помощью технологии искусственного интеллекта учёные могут ускорить исследование космоса и получить более глубокое понимание тайн Вселенной.

источники:

– Северо-Западный университет

– Временный комплекс Цвикки