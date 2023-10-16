Система обнаружения сверхновых с помощью искусственного интеллекта упрощает астрономические исследования

Команда астрономов под руководством Северо-Западного университета разработала первую в мире полностью автоматическую систему обнаружения, идентификации и классификации сверхновых с помощью искусственного интеллекта. Этот мощный инструмент потенциально может существенно упростить масштабные исследования взрывающихся звезд в будущем. Он уже обнаружил свою первую сверхновую, что стало крупным достижением в этой области.

Традиционно обнаружение сверхновых включало сочетание автоматизированных систем и методов проверки человеком. Роботизированные телескопы будут сканировать небо в поисках новых потенциальных источников сверхновых, и как только кандидат будет найден, люди начнут использовать телескопы со спектрографами для сбора спектра источника. Новая модель искусственного интеллекта, известная как «Bright Transient Survey Bot» (BTSbot), призвана устранить необходимость участия человека в этом процессе.

Исследователи обучили алгоритм машинного обучения BTSbot, используя 1.4 миллиона изображений из 16,000 XNUMX астрономических источников, включая свидетельства прошлых сверхновых, галактик и пылающих звезд. Благодаря этому обучению система искусственного интеллекта смогла идентифицировать нового кандидата в сверхновую и автоматически запросить показания спектра у роботизированного телескопа в Паломарской обсерватории в Калифорнии. Он успешно идентифицировал кандидата в сверхновую как «звездный взрыв», вызванный полностью взорвавшимся белым карликом, и поделился своими выводами с астрономическим сообществом.

Автоматизируя процесс обнаружения и идентификации, BTSbot высвобождает драгоценное время учёных для анализа своих наблюдений и разработки новых гипотез о космических взрывах. Этот инструмент может совершить революцию в исследованиях сверхновых, значительно сократив время и усилия, необходимые для обнаружения.

Хотя обнаружение сверхновых с помощью искусственного интеллекта является крупным прорывом, астрономы все еще могут оценить красоту сверхновых посредством ручного наблюдения. За последнее время было сделано несколько захватывающих открытий сверхновых, каждое из которых дает ценную информацию о природе этих космических событий.

В заключение отметим, что разработка системы обнаружения сверхновых с помощью искусственного интеллекта является значительным достижением в астрономических исследованиях. Это не только экономит время и ресурсы, но и позволяет ученым глубже углубиться в свои наблюдения и исследовать новые идеи о происхождении взрывных явлений во Вселенной.

Определения:

– Сверхновая: мощное и яркое событие, происходящее во время разрушения звезды, часто приводящее к выбросу ее внешних слоев и высвобождению огромного количества энергии.

– ИИ (искусственный интеллект): моделирование человеческого интеллекта с помощью машин, особенно компьютерных систем, для выполнения задач, которые обычно требуют человеческого интеллекта, таких как визуальное восприятие, распознавание речи и принятие решений.

Источник: Команда Северо-Западного университета.