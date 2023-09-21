Видеоанализ на основе искусственного интеллекта может произвести революцию в исследованиях поведения птиц

Студентка компьютерного факультета Университета Альберты использует искусственный интеллект (ИИ) для улучшения анализа исследовательских видеороликов, изучающих поведение краснокрылых черных дроздов и их гнезд. Видеоанализ имеет жизненно важное значение для понимания влияния паразитизма на поведение птиц. Современный метод идентификации конкретных птиц и их действий требует ручного просмотра часов видеозаписи и прослушивания их отдельных криков. Этот процесс занимает много времени и требует знаний в области биологии птиц.

Однако видеоанализ на основе искусственного интеллекта может совершить революцию в исследованиях поведения птиц, автоматизируя обнаружение отдельных птиц и их деятельности. Присцилла Адебанджи, студентка, работавшая над этим проектом, использовала инструменты компьютерного зрения и алгоритмы обнаружения движения, чтобы уточнить необработанные кадры и определить точное время, когда птицы посещают свои гнезда, чтобы покормить птенцов, а также когда они входят или выходят. Такая автоматизация значительно сокращает время, необходимое для просмотра видео, делая процесс сбора данных более эффективным.

Программное обеспечение, разработанное Адебанджи, все еще требует доработки, но его потенциал многообещающий. Это могло бы не только сэкономить время и усилия при сборе данных для исследовательских целей, но и иметь более широкое применение в области биологии животных. Эту технологию можно применять к различным видам и проектам, расширяя возможности экологических исследований.

Будущая работа над программой будет включать анализ продолжительности посещения птицами их гнезд и определение пола посредством анализа криков птиц. Кроме того, исследователи планируют изучить применимость этой технологии к другим животным, например, грызунам.

Этот проект демонстрирует проблемы и возможности в области компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Работая с реальными сценариями и неизвестными факторами, исследователи смогли разработать инновационные решения, которые можно применить к целому ряду приложений, включая беспилотные транспортные средства и дроны.

В целом, использование видеоанализа на базе искусственного интеллекта в исследованиях поведения птиц может оптимизировать процессы сбора данных и расширить возможности экологических исследований. Этот проект открыл новые возможности для участвующих студентов, вызвал интерес к карьере в области искусственного интеллекта и обеспечил реальное применение их знаний.

Источник: Университет Альберты