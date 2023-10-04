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Наука

Мировая полупроводниковая промышленность: сложные цепочки поставок и геополитические соображения

ByГабриэль Бота

Октябрь 4, 2023
Мировая полупроводниковая промышленность: сложные цепочки поставок и геополитические соображения

Полупроводниковая промышленность является важнейшим компонентом современной электроники, обслуживая широкий спектр применений: от бытовой техники до военной техники. Исторически в отрасли доминировали Соединенные Штаты, но глобализация и технологическая сложность привели к рассредоточению производственной цепочки по разным странам.

Ключевые игроки полупроводниковой отрасли включают компании, участвующие в различных стадиях производства. Например, американские компании Cadence Design и Synopsis контролируют 90% рынка средств автоматизации электронного проектирования, а ASML из Нидерландов является единственным поставщиком оборудования для современной литографии. Тайвань и Южная Корея также играют важную роль в производстве полупроводников, особенно в производстве чипов памяти и конечного рынка соответственно.

Китай является крупным игроком в мировой полупроводниковой промышленности, являясь крупнейшим в мире потребителем микросхем и доминирующим производителем электронной продукции. Многие мировые производители чипов открыли производственные мощности в Китае, чтобы обслуживать его рынок. Кроме того, Китай является ключевым поставщиком редких металлов, необходимых для производства полупроводников.

Нынешняя глобальная полупроводниковая промышленность сильно взаимозависима: ни одна страна не может самостоятельно производить микрочипы от начала до конца. Однако опасения по поводу технологического развития Китая и его влияния на национальные интересы США привели к ужесточению мер экспортного контроля. Еще в 2018 году США ввели ограничения на китайские технологические компании, такие как ZTE, за нарушение санкций. Эти меры подчеркнули зависимость от американских технологий в производстве полупроводников.

Хотя США предприняли шаги по исключению некоторых китайских компаний из списков ограничений, основа их технологической политики в отношении Китая остается неизменной. Растущая региональная фрагментация полупроводниковой промышленности из-за геополитических соображений может привести к сбоям в цепочках поставок и увеличению затрат для всех участвующих сторон.

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By Габриэль Бота

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