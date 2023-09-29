Разработка лекарств с помощью искусственного интеллекта: в Чунцине представлено программное обеспечение RandBatch

Доктор Цзинь Ши, директор и главный научный сотрудник Чунцинского института искусственного интеллекта Шанхайского университета Цзяо Тонг, считает, что разработка лекарств с помощью искусственного интеллекта может произвести революцию в отрасли здравоохранения. В эксклюзивном интервью Bridging News доктор Джин заявил, что использование компьютерного дизайна лекарств может значительно сократить сроки и затраты на исследования и разработки, тем самым облегчая разработку новых лекарств.

Для достижения этой цели Чунцинский научно-исследовательский институт искусственного интеллекта Шанхайского университета Цзяо Тонг недавно представил свое многоагентное интеллектуальное программное обеспечение RandBatch. Это передовое программное обеспечение основано на инновационных пакетных методах команды для взаимодействия систем частиц и молекулярной динамики. Сокращая вычисление взаимодействующих частиц, RandBatch преодолевает вычислительные проблемы, вызванные недостаточной вычислительной мощностью, и значительно снижает вычислительные затраты.

Область применения RandBatch широка и охватывает различные области, включая роевой интеллект, материаловедение, биомедицинские исследования, социальные науки, молекулярную динамику и модели оптимизации. Доктор Джин подчеркнул важность роевого интеллекта, назвав его горячей темой в междисциплинарных областях, таких как информатика и биология. Взаимодействие между объектами внутри группы предлагает быстрые и точные решения таких задач, как управление дорожным движением, прогнозирование скопления людей, управление логистикой и планирование крупномасштабных кластеров.

Одним из заметных достижений программного обеспечения RandBatch является его способность облегчать разработку новых высокоэффективных материалов. Проведя масштабное и быстрое моделирование с использованием молекулярной динамики, команда успешно разработала новый проводящий полимерный диэлектрик. Эта инновация обеспечивает улучшение производительности на 50% по сравнению с традиционными конденсаторами и ускоряет процесс разработки за счет экспериментов по управляемому синтезу.

Кроме того, RandBatch использует возмущения свободной энергии для точного расчета свободной энергии связывания молекулы лекарственного средства с мишенью, достигая точности 1.10 ккал/моль для нескольких мишеней лекарственного средства. Алгоритм, разработанный командой, конкурирует с высшими отраслевыми стандартами, но при этом значительно повышает скорость вычислений.

В ходе конференции Чунцинский институт искусственного интеллекта Шанхайского университета Цзяо Тонг подписал соглашения о стратегическом сотрудничестве с 19 компаниями, включая CISDI China Mobile. Эти соглашения охватывают различные области, такие как разработка технологий, облачные сервисы, большие данные и бизнес-приложения, подчеркивая разнообразные и универсальные приложения RandBatch.

Институт намерен продолжить разработку и итеративные обновления RandBatch, включая алгоритмы оптимизации для машинного обучения и глубоких нейронных сетей. В рамках совместных проектов с предприятиями команда планирует создать базы данных молекулярной динамики материалов и предложить техническую поддержку.

В целом, открытие RandBatch в Чунцине представляет собой значительный шаг на пути к использованию разработки лекарств с помощью искусственного интеллекта для революции в отрасли здравоохранения и стимулирования технологических инноваций в различных секторах.

источники:

– Bridging News, получено из эксклюзивного интервью с доктором Цзинь Ши, директором и главным научным сотрудником Чунцинского института искусственного интеллекта Шанхайского университета Цзяо Тонг.