Мощная солнечная буря разразится перед солнечным затмением

Вчера появились сообщения о том, что вблизи магнитосферы Земли формируется совместно вращающаяся область взаимодействия (CIR), вызванная слиянием медленного и быстрого солнечного ветра. К сожалению, сегодня, 13 октября, ситуация может ухудшиться, поскольку ожидается, что новая волна солнечного ветра из червеобразной корональной дыры спровоцирует мощную солнечную бурю. По прогнозам, это событие произойдет незадолго до кольцевого солнечного затмения рано утром 14 октября.

По данным SpaceWeather.com, сегодня ожидается, что поток солнечного ветра достигнет Земли. Эти ветры дуют со скоростью около 500 км/с из узкой дыры в атмосфере Солнца. Следовательно, их прибытие, скорее всего, вызовет геомагнитные волнения и полярные сияния вокруг Полярного круга. Тамита Сков, также известная как «Женщина космической погоды», в своем посте на X подтвердила эту информацию, предсказав 50-процентную вероятность сильного шторма в высоких широтах и ​​15-процентную вероятность небольшого шторма в средних широтах.

В отличие от коронального выброса массы (CME), который обычно вызывает солнечные бури, предстоящий шторм будет вызван исключительно солнечными ветрами. Однако эти «ветры» не следует недооценивать. Это мощные волны плазмы, возникающие в короне Солнца, содержащие солнечные частицы и сильные магнитные поля. Когда эти грозные солнечные ветры ударяются о магнитосферу Земли, они создают небольшие трещины в результате процесса, называемого областью совместного вращения (CIR), временно делая нашу планету уязвимой для солнечного излучения. Солнечные ветры мощно проникают в магнитосферу и вызывают солнечные бури даже в отсутствие КВМ.

Для сбора данных о солнечной активности Обсерватория солнечной динамики НАСА (SDO) использует три важнейших инструмента. Гелиосейсмический и магнитный формирователь изображения (HMI) измеряет продольные и векторные магнитные поля по всему видимому солнечному диску. Эксперимент по изменчивости экстремального ультрафиолета (EVE) оценивает экстремальное ультрафиолетовое излучение Солнца. Наконец, Ассамблея визуализации атмосферы (AIA) обеспечивает непрерывные наблюдения солнечной хромосферы и короны по семи каналам крайнего ультрафиолета (EUV).

источники:

– SpaceWeather.com

– Тамита Сков, женщина-космическая метеорологка