Агрономы открыли гормональную терапию и цеолит может защитить растения от тяжелых металлов

Недавнее исследование, проведенное агрономами РУДН, показало, что гормон мелатонин и минерал цеолит могут помочь смягчить опасное воздействие тяжелых металлов на растения. Исследователи обнаружили, что мелатонин защищает растительные клетки от разрушения, вызванного кадмием, а цеолит увеличивает доступность питательных веществ и предотвращает поглощение растениями опасных металлов.

Концентрация тяжелых металлов, таких как кадмий, в побегах растений неуклонно растет и представляет опасность как для сельского хозяйства, так и для здоровья человека. Кадмий, основной загрязнитель, попадает в почву через промышленные и сельскохозяйственные отходы. Он нарушает азотистый и углеводный обмен растений, повреждает клеточные мембраны, что приводит к загрязнению сельскохозяйственных и лесных почв.

Агрономы провели эксперименты на примере бамбука. Они выращивали бамбук в почве с разным уровнем загрязнения кадмием и опрыскивали растения разным количеством мелатонина и цеолита. Результаты показали, что оба вещества нейтрализуют загрязнение бамбука кадмием и повышают содержание питательных веществ в почве.

Установлено, что оптимальной дозой добавки являются 150 микромолей мелатонина и 15 граммов цеолита. Эта комбинация улучшила антиоксидантную систему растений, уменьшила вредное воздействие кадмия и увеличила доступность необходимых питательных веществ. Цеолит иммобилизовал кадмий в почве, уменьшая его накопление в бамбуке, а мелатонин защищал растительные клетки, регулируя проницаемость и повышая антиоксидантную активность.

В целом, результаты этого исследования демонстрируют потенциал гормональной терапии и цеолита как эффективных методов защиты растений от загрязнения тяжелыми металлами. Необходимы дальнейшие исследования для изучения их применения в различных видах растений и условиях окружающей среды.

источник:

Аболгассем Эмамвердиан и др., Совместное применение мелатонина и цеолита повышает толерантность бамбука к воздействию кадмия за счет повышения антиоксидантной способности, накопления осмолитов, доступности питательных веществ растениями и снижения поглощения кадмия, Scientia Horticulturae (2023). DOI: 10.1016/j.scienta.2023.112433