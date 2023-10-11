Далекая звезда демонстрирует послесвечение планетарного столкновения

Астрономы впервые стали свидетелями последствий катастрофического столкновения двух массивных планет, используя телескопы для наблюдения за далекой звездой, похожей на Солнце. Считается, что столкновение произошло между парой ледяных планет-гигантов, в результате чего образовался дождь обломков и образовался новый объект, который может быть в сотни раз больше Земли.

Доктор Мэтью Кенворти, соавтор исследования из Лейденской обсерватории, описал объект после столкновения как напоминающий звезду, хотя и более тусклый и примерно в семь раз больше, чем главная звезда в системе. Открытие было сделано после того, как астроном-любитель ответил на сообщение Кенворти в социальной сети о звезде под названием ASASSN-21qj. Эта звезда привлекла внимание Кенворти, потому что неожиданно потускнела в декабре 2021 года.

Астроном-любитель Артту Сайнио, гражданский ученый-волонтер НАСА, проверил прошлые наблюдения ASASSN-21qj, сделанные миссией НАСА Neowise. Он обнаружил значительное усиление инфракрасного света в том же месте за 900 дней до потускнения звезды. Это открытие привело астрономов к выводу, что всплеск инфракрасного излучения исходил от недавно сформировавшегося объекта, известного как «синестия», созданного в результате столкновения двух планет размером с Нептун.

Судя по инфракрасным показаниям, температура синестии превышала 700°C в течение примерно трёх лет. В конечном итоге она остынет и превратится в новую планету, вращающуюся вокруг звезды. Сама звезда начала тускнеть примерно через 2.5 года после того, как было замечено послесвечение, когда через нее проплыло огромное облако мелких обломков.

Это открытие знаменует собой первый случай, когда астрономы обнаружили послесвечение столкновения планет. Команда намерена продолжить исследование, наблюдая за орбитой пылевого облака вокруг звезды. Если облако продолжит вращаться по орбите, ожидается, что оно переместится на одну сторону звезды в течение следующих пяти-десяти лет. В этот момент свет звезды отразится от пыли, и ее можно будет увидеть в большие наземные телескопы.

Кроме того, существует вероятность того, что космический телескоп Джеймса Уэбба сможет обнаружить инфракрасное излучение как от пылевого облака, так и от новой планеты, образовавшейся в результате столкновения.

Источник: [Природа]

Определения:

– Планеты-ледяные гиганты: планеты-газовые гиганты, состоящие в основном из более тяжелых летучих веществ, таких как «льды», включая воду, метан и аммиак.

– Синестия: высокоэнергетический, быстро вращающийся объект, образовавшийся в результате столкновения или слияния двух объектов размером с планету.

– Инфракрасное излучение: электромагнитное излучение с большей длиной волны, чем видимый свет, часто связанное с теплом.

– Наземные телескопы: телескопы, расположенные на поверхности Земли, а не в космосе.

– Космический телескоп Джеймса Уэбба: будущий космический телескоп, который придет на смену космическому телескопу Хаббла и предназначен для наблюдения за Вселенной в инфракрасном свете.

Источник: Природа