Индийское космическое агентство ISRO добилось значительных успехов в своей миссии по возвращению образцов с Луны на Землю. После успеха «Чандраян-3», третьей индийской миссии на Луну, ISRO теперь сосредоточена на развитии опыта, необходимого для миссий по возврату образцов.

Одним из решающих шагов в этом направлении стал эксперимент по прыжку, проведенный посадочным модулем «Викрам» 3 сентября. Во время эксперимента посадочный модуль запустил свои ракеты и поднялся на высоту 40 см, а затем благополучно приземлился обратно. По словам неназванного представителя ISRO, эта успешная демонстрация послужит основой для будущих лунных миссий.

Анализируя данные, собранные во время «Чандраян-3» и других лунных экспериментов, ISRO стремится разработать программы, которые позволят безопасно возвращать лунные образцы на Землю. Хотя точных сроков реализации этой миссии нет, космическое агентство активно работает над разработкой необходимых систем.

Возможность взлетать и приземляться на другом небесном объекте является значительным достижением, и лишь несколько стран продемонстрировали эту возможность. Таким образом, успех эксперимента с хмелем является важной вехой в планах ISRO по возвращению образцов.

Помимо своих усилий по исследованию Луны, ISRO сотрудничает с Японией в проекте полярных исследований Луны (LUPEX). Эта инициатива направлена ​​на исследование полярных регионов Луны в поисках воды и других ресурсов. В проекте участвует Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), контролирующее луноход, а ISRO отвечает за спускаемый аппарат, на котором будет находиться марсоход. Ровер также будет оснащен наблюдательными приборами НАСА и ЕКА.

Открытие воды в полярных регионах Луны может иметь серьезные последствия для будущей деятельности человека на Луне. Он может служить потенциальным источником энергии, что делает его важным направлением исследований и разведки.

В целом, разработки ISRO в миссиях по возврату образцов и сотрудничество с Японией в проекте LUPEX являются важными шагами на пути к раскрытию скрытых тайн Луны и прокладывают путь для будущих миссий по исследованию Луны.

источники:

– Hindustan Times [URL-адрес не указан]

– Изображения: ISRO [URL-адрес не указан]