Япония делает еще один шанс на исследование Луны и может стать пятой страной, совершившей высадку на Луне

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) недавно запустило космический корабль для исследования Луны из своего космического центра Танегасима, что ознаменовало его третью попытку достичь Луны за последние 12 месяцев. Несмотря на предыдущие неудачи, эксперты сохраняют оптимизм в отношении последних усилий Японии, которые потенциально могут сделать ее пятой страной, коснувшейся поверхности Луны.

В отличие от предыдущих попыток, нынешнюю миссию Кари Бинген, директор проекта аэрокосмической безопасности Центра стратегических и международных исследований, считает «очень технически сложной». Ракета несет на борту рентгеновский телескоп, предназначенный для анализа пространства между галактиками, а также легкий посадочный модуль, который должен приземлиться на Луне в начале 2024 года.

Успех Японии имеет значение для освоения космоса в целом. Умный посадочный модуль для исследования Луны (SLIM) нацелен на достижение беспрецедентного уровня точности: прогнозируемая посадка в пределах 100 метров по сравнению с обычным диапазоном в пару километров. Такая точность очень поможет в определении благоприятных мест для потенциальных ресурсов и создании человеческой базы на Луне.

Гонка за освоение космоса в Азии усилилась, поскольку США стремятся сотрудничать со странами региона. В январе Япония и США подписали соглашение об укреплении сотрудничества в освоении космоса, включая исследования Луны и планет. Обе страны также подписали Соглашение Артемиды — основу мирного и ответственного сотрудничества во время исследования Луны.

По мнению экспертов, противодействие влиянию Китая является ключевым стимулом для интереса США к сотрудничеству со странами Азии по космическим программам. Настойчивые действия Китая в Южно-Китайском море вызвали обеспокоенность по поводу его намерений в освоении космоса. Однако национальная гордость, научные открытия, экономические выгоды, национальная безопасность и технологические достижения являются другими важными факторами, стимулирующими конкуренцию за исследование Луны.

В то время как нынешняя лунная миссия Японии обещает многообещающую, недавний успех Индии в высадке на неизведанный Южный полюс Луны служит ключевым уроком. Бехар, бывший директор Института космических исследований Нормана и Хелен Ашер, подчеркнул важность изучения прошлых ошибок и необходимость постоянного совершенствования для обеспечения успеха миссии.

Соперничество между США и Китаем выходит за рамки освоения Луны, поскольку обе страны стремятся отправить астронавтов в космос в ближайшие годы. Хотя некоторые ученые утверждают, что роботизированные миссии более безопасны и экономически эффективны, врожденное желание людей исследовать космос остается неизменным. Мечта о создании колоний на Луне или Марсе может однажды стать реальностью.

источники:

– «Япония делает еще один шаг в освоении Луны, стремясь стать пятой страной, совершившей высадку на Луне» (CNBC)

– «США и Япония укрепляют двустороннее сотрудничество в космосе посредством совместной декларации по исследованию Луны» (НАСА)

– «Соглашения Артемиды: освоение космоса оправляется от неудач» (CNBC)