Исро готовится к миссии на Венеру и запуску спутника рентгеновского поляриметра

Исро, Индийская организация космических исследований, готовится приступить к новым захватывающим миссиям. После успешных миссий «Чандраян-3» и «Адитья-L1» Исро теперь сосредоточен на миссии «Венера», также известной как «Шукраян». Миссию планируется запустить в декабре следующего года. Однако до этого Isro планирует запустить спутник рентгеновского поляриметра (XPoSat) в декабре этого года.

Целью XPoSat является изучение ярких рентгеновских пульсаров — звезд, находящихся на последних стадиях своей жизни. Руководитель Исро С. Соманат заявил, что миссия на Венеру уже настроена и ее научные инструменты разработаны. Целевое окно запуска миссии Венеры — декабрь 2024 года, а на следующий год запланированы орбитальные маневры по выводу космического корабля на орбиту Венеры.

Во время недавнего выступления в Индийской национальной академии наук Соманат подчеркнул важность изучения Венеры. Он объяснил, что Венера вызывает большой интерес из-за ее плотной атмосферы и высокого атмосферного давления, которое в 100 раз превышает земное. Поверхность планеты остается загадкой из-за невозможности проникнуть на нее, и понимание Венеры может дать представление о потенциальной эволюции Земли.

Венера — ближайший планетарный сосед Земли, и ее часто называют нашим близнецом из-за сходства по размеру и плотности. Другие страны ранее уже запускали миссии к Венере, в том числе Venus Express Европейского космического агентства и японский климатический орбитальный аппарат Akatsuki Venus Climate Orbiter. Кроме того, солнечный зонд НАСА «Паркер» совершил несколько облётов Венеры.

Исро не только сосредоточен на миссии Венеры, но также работает над разработкой других миссий. В дополнение к XPoSat агентство разрабатывает спутник под названием ExoWorlds, целью которого является изучение экзосолнечных планет за пределами нашей солнечной системы. Руководитель Исро С. Соманат сообщил, что существует более 5,000 известных экзопланет, по крайней мере 100 из которых имеют атмосферу. Миссия ExoWorlds изучит эти атмосферы и исследует потенциал пригодности для жизни и существования жизни.

Исро также упомянул о планах миссии по высадке на Марс, хотя она все еще находится на концептуальной стадии. Имея в разработке эти амбициозные проекты, Исро продолжает добиваться успехов в освоении космоса и научных исследованиях.

источники:

– «Исро готовится к миссии на Венере» – The Times of India

– «Исро готовится к запуску XPoSat» – Hindustan Times