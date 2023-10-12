Космический телескоп «Евклид» возобновляет миссию после устранения проблем с датчиком точного наведения

Космический телескоп «Евклид», запущенный Европейским космическим агентством (ЕКА) 1 июля, вернулся в работу после устранения проблем с датчиком точного наведения. Миссия телескопа — исследование темной вселенной, состоящей из темной энергии и темной материи. Однако в первые месяцы пути точные датчики наведения телескопа теряли отслеживание опорных звезд, что влияло на его способность точно указывать на интересующие области.

Проблема была вызвана космическими лучами, особенно излучением высокой энергии солнечных вспышек, что привело к появлению ложных сигналов в наблюдениях Евклида. Эти ложные сигналы превосходили количество реальных звезд, из-за чего датчик телескопа не мог ориентироваться в звездных структурах.

Чтобы решить эту проблему, команда разработала патч для программного обеспечения, который был установлен на телескоп «Евклид». Обновление программного обеспечения было тщательно протестировано в реальных условиях полета с использованием данных Научно-операционного центра для целей наблюдения. После успешного тестирования этап проверки производительности был возобновлен, что ознаменовало окончание этапа ввода в эксплуатацию.

Телескоп Евклид теперь перейдет в полный научный режим и будет проходить испытания до конца ноября. Этот критический этап испытаний определит готовность телескопа к выполнению его основной миссии. Кэрол Манделл, научный директор ЕКА, выразила волнение по поводу этого этапа и предвидела революционные открытия, которые Евклид сделает в нашем понимании темной Вселенной.

В заключение отметим, что космический телескоп «Евклид» преодолел первоначальные трудности с помощью датчика точного наведения и теперь готов приступить к своей миссии по исследованию тайн темной вселенной. Программный патч решил проблему потери пути опорных звезд, вызванную космическими лучами. Успешное завершение этапа ввода в эксплуатацию знаменует собой важную веху для миссии «Евклид», и ученые с нетерпением ожидают ценных идей и изображений, которые предоставит Евклид.

источники:

– Европейское космическое агентство (ЕКА)