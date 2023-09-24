Капсула НАСА успешно доставила на Землю крупнейшие образцы астероида

Капсула НАСА успешно приземлилась на Земле в пустыне американского штата Юта после семилетней космической одиссеи. Капсула привезла с собой самые крупные образцы астероида, когда-либо собранные человеком. Это захватывающее событие для ученых, поскольку изучение этих образцов может помочь лучше понять формирование нашей Солнечной системы и то, как Земля стала обитаемой планетой.

Зонд Osiris-Rex, запущенный в 2016 году, приземлился на астероид под названием «Бенну» в 2020 году. Ему удалось собрать около 9 унций (250 граммов) пыли со каменистой поверхности астероида. Ученые ожидали собрать как минимум чашку обломков с богатого углеродом астероида. Япония — единственная страна, которая привезла образцы астероидов, и она вернула около чайной ложки пыли.

Несмотря на то, что количество возвращенной астероидной пыли невелико, НАСА полагает, что это «поможет нам лучше понять типы астероидов, которые могут угрожать Земле» и прольет свет на «самую раннюю историю нашей Солнечной системы». Эта миссия имеет большое историческое значение, поскольку она представляет собой самый крупный возврат проб со времен катастрофы на Луне Аполлона.

За окончательным спуском капсулы Осирис-Рекс через атмосферу Земли внимательно следили из-за связанных с этим рисков. Капсула совершила успешную мягкую посадку на военном полигоне на северо-западе штата Юта. Прежде чем вернуться на Землю, он преодолел около 4 миллиардов миль (6.2 миллиарда километров).

Образец будет доставлен в Космический центр имени Джонсона НАСА в Хьюстоне, где он будет исследован и разделен на более мелкие образцы для анализа учеными со всего мира. Ожидается, что первые результаты изучения этих образцов будут оглашены на пресс-конференции 11 октября.

Астероиды, подобные Бенну, могут дать ценную информацию о формировании и эволюции нашей Солнечной системы. Они оставались относительно неизменными на протяжении миллиардов лет и, возможно, в прошлом доставляли на Землю органические материалы, в том числе воду, способствуя развитию жизни на нашей планете. Понимание состава астероидов, подобных Бенну, может иметь решающее значение для будущих исследований и использования ресурсов.

источники:

– Космос.com

– НАСА.gov