CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Усилия НАСА по изучению воздействия ракет на поверхность Луны

ByРоберт Эндрю

15 ноября, 2023
Усилия НАСА по изучению воздействия ракет на поверхность Луны

Программа НАСА «Артемида» поставила амбициозную цель — обеспечить устойчивое присутствие человека на Луне. Однако это начинание сопряжено с серьезными техническими проблемами, включая преодоление сложностей приземления на поверхность Луны с помощью более крупных и мощных посадочных модулей, чем те, которые использовались во время миссий Аполлона. Чтобы решить одну из этих проблем, НАСА концентрируется на понимании воздействия ракет на поверхность Луны.

Отсутствие атмосферы на Луне и ее пересеченная местность, заполненная кратерами и валунами, представляют собой опасную среду для посадки. При спуске запускаются ракетные двигатели, чтобы противодействовать гравитационному притяжению Луны. Однако эти двигатели испускают сверхзвуковые шлейфы горячего газа, которые могут поднять пыль и мусор, что может затруднить видимость, повредить оборудование и даже дестабилизировать посадочный модуль.

Чтобы решить эти проблемы, исследователи НАСА из Центра космических полетов Маршалла в Хантсвилле, штат Алабама, разработали сложные программные инструменты. Эти инструменты специально разработаны для прогнозирования того, как шлейфы двигателей взаимодействуют с лунным реголитом, слоем почвы и фрагментированной породой на поверхности Луны. Такое понимание взаимодействия шлейфа с поверхностью (PSI) имеет решающее значение для обеспечения безопасности и успеха как человеческих, так и роботизированных миссий.

Моделируя PSI во время миссии «Аполлон-12» на суперкомпьютере «Плеяды» в Исследовательском центре Эймса НАСА в Калифорнии, исследователи смогли сгенерировать терабайты данных. Эта симуляция точно соответствовала реальным событиям приземления и предоставила детальное представление о сдвиговом напряжении, действующем на лунную поверхность в течение последних полминуты спуска посадочного модуля.

Результаты такого моделирования — это не просто академические упражнения. Они активно используются для разработки и эксплуатации системы приземления людей и других инициатив в рамках программы Артемида. НАСА продолжает расширять границы вычислительной науки, демонстрируя свои достижения на международных конференциях по суперкомпьютерам. Конечная цель агентства — гарантировать, что когда астронавты «Артемиды» приземлятся на Луну, они сделают это безопасно и эффективно.

Часто задаваемые вопросы

1. Почему важно изучать воздействие ракет на поверхность Луны?

Изучение воздействия ракет на поверхность Луны имеет решающее значение для обеспечения безопасности и успеха лунных миссий. Понимая, как шлейфы ракетных двигателей взаимодействуют с лунным реголитом, ученые и инженеры смогут минимизировать риски, связанные с приземлениями и взлетами, а также обеспечить устойчивость спускаемых аппаратов и благополучие космонавтов.

2. Как исследователи НАСА изучают воздействие ракет на поверхность Луны?

Исследователи НАСА из Центра космических полетов Маршалла разработали сложные программные инструменты для моделирования взаимодействия между шлейфами ракетных двигателей и лунным реголитом. Такое моделирование дает ценную информацию о сдвиговом напряжении, оказываемом на лунную поверхность во время посадки, и помогает в разработке и проведении будущих лунных миссий.

3. В чем важность моделирования миссии «Аполлон-12»?

Моделирование миссии «Аполлон-12», проведенное исследователями НАСА, точно соответствовало реальным событиям приземления, обеспечивая детальное понимание напряжения сдвига на поверхности Луны во время спуска посадочного модуля. Эти данные моделирования помогают повысить точность прогнозов и служат основой для разработки системы приземления человека и других инициатив в рамках программы Артемида.

By Роберт Эндрю