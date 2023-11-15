Усилия НАСА по изучению воздействия ракет на поверхность Луны

Программа НАСА «Артемида» поставила амбициозную цель — обеспечить устойчивое присутствие человека на Луне. Однако это начинание сопряжено с серьезными техническими проблемами, включая преодоление сложностей приземления на поверхность Луны с помощью более крупных и мощных посадочных модулей, чем те, которые использовались во время миссий Аполлона. Чтобы решить одну из этих проблем, НАСА концентрируется на понимании воздействия ракет на поверхность Луны.

Отсутствие атмосферы на Луне и ее пересеченная местность, заполненная кратерами и валунами, представляют собой опасную среду для посадки. При спуске запускаются ракетные двигатели, чтобы противодействовать гравитационному притяжению Луны. Однако эти двигатели испускают сверхзвуковые шлейфы горячего газа, которые могут поднять пыль и мусор, что может затруднить видимость, повредить оборудование и даже дестабилизировать посадочный модуль.

Чтобы решить эти проблемы, исследователи НАСА из Центра космических полетов Маршалла в Хантсвилле, штат Алабама, разработали сложные программные инструменты. Эти инструменты специально разработаны для прогнозирования того, как шлейфы двигателей взаимодействуют с лунным реголитом, слоем почвы и фрагментированной породой на поверхности Луны. Такое понимание взаимодействия шлейфа с поверхностью (PSI) имеет решающее значение для обеспечения безопасности и успеха как человеческих, так и роботизированных миссий.

Моделируя PSI во время миссии «Аполлон-12» на суперкомпьютере «Плеяды» в Исследовательском центре Эймса НАСА в Калифорнии, исследователи смогли сгенерировать терабайты данных. Эта симуляция точно соответствовала реальным событиям приземления и предоставила детальное представление о сдвиговом напряжении, действующем на лунную поверхность в течение последних полминуты спуска посадочного модуля.

Результаты такого моделирования — это не просто академические упражнения. Они активно используются для разработки и эксплуатации системы приземления людей и других инициатив в рамках программы Артемида. НАСА продолжает расширять границы вычислительной науки, демонстрируя свои достижения на международных конференциях по суперкомпьютерам. Конечная цель агентства — гарантировать, что когда астронавты «Артемиды» приземлятся на Луну, они сделают это безопасно и эффективно.

Часто задаваемые вопросы

1. Почему важно изучать воздействие ракет на поверхность Луны?

Изучение воздействия ракет на поверхность Луны имеет решающее значение для обеспечения безопасности и успеха лунных миссий. Понимая, как шлейфы ракетных двигателей взаимодействуют с лунным реголитом, ученые и инженеры смогут минимизировать риски, связанные с приземлениями и взлетами, а также обеспечить устойчивость спускаемых аппаратов и благополучие космонавтов.

2. Как исследователи НАСА изучают воздействие ракет на поверхность Луны?

Исследователи НАСА из Центра космических полетов Маршалла разработали сложные программные инструменты для моделирования взаимодействия между шлейфами ракетных двигателей и лунным реголитом. Такое моделирование дает ценную информацию о сдвиговом напряжении, оказываемом на лунную поверхность во время посадки, и помогает в разработке и проведении будущих лунных миссий.

3. В чем важность моделирования миссии «Аполлон-12»?

Моделирование миссии «Аполлон-12», проведенное исследователями НАСА, точно соответствовало реальным событиям приземления, обеспечивая детальное понимание напряжения сдвига на поверхности Луны во время спуска посадочного модуля. Эти данные моделирования помогают повысить точность прогнозов и служат основой для разработки системы приземления человека и других инициатив в рамках программы Артемида.