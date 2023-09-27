Миссия НАСА OSIRIS-REx успешно собрала космические камни с астероида

Миссия НАСА OSIRIS-REx достигла важной вехи в освоении космоса, успешно собрав образцы с астероида Бенну. Целью миссии, стартовавшей в 2016 году, было собрать космические камни с потенциально опасного астероида и доставить их на Землю для анализа. 24 сентября 2023 года капсула с образцами, возвращаемая с миссии, приземлилась в пустыне на испытательном и тренировочном полигоне Министерства обороны штата Юта.

Образцы были собраны с Бенну в октябре 2020 года космическим кораблем НАСА OSIRIS-REx. Запечатанная канистра с образцами теперь открыта учеными. Это знаменует собой значительное достижение, поскольку собирать и извлекать космические камни с астероида редко кто предпринимает.

Ожидается, что образцы, собранные на Бенну, дадут ценную информацию о происхождении нашей Солнечной системы и формировании планет. Эти космические камни старше нашей планеты и потенциально могут раскрыть подробности ранней истории Земли и других небесных тел.

Ученые НАСА особенно заинтересованы в изучении состава и структуры поверхности астероида, а также любых органических молекул или воды, которые могут там присутствовать. Анализируя эти образцы, они надеются лучше понять процессы, которые сформировали нашу Солнечную систему, и потенциал жизни на других планетах.

Успешный сбор и извлечение этих космических камней является свидетельством технологических достижений и инженерного мастерства НАСА. Это достижение открывает новые возможности для дальнейших исследований и научных открытий в области планетологии.

источники:

– NPR: Нелл Гринфилдбойс – [Ссылка]

– НАСА/Киган Барбер [Изображение]