Астронавт НАСА Фрэнк Рубио собирается отпраздновать один год пребывания в космосе

Астронавт НАСА Фрэнк Рубио близок к совершению исторического подвига: провести целый год в космосе. Приближаясь к отметке в 365 дней своей миссии, Рубио рассказал журналистам с Международной космической станции о своем опыте и важности образцов для подражания.

В ходе интервью Рубио выразил признательность наставникам в армии и НАСА, которые помогли ему достичь нынешней должности. Он подчеркнул необходимость того, чтобы отдельные люди, особенно мужчины и женщины, могли встать на ноги и стать примером для подражания для молодого поколения. Рубио подчеркнул важность проявления усилий, позитивного настроя, признания ошибок и демонстрации устойчивости, чтобы вдохновлять других.

Миссия Рубио, первоначально запланированная на шесть месяцев, была продлена до года из-за неисправности космического корабля, потребовавшей прибытия нового корабля «Союз». Несмотря на то, что Рубио пропустил важные семейные события, он оставался позитивным и сосредоточился на своей миссии. Он обсудил проблемы работы в суровых условиях космоса и самоотверженность, необходимую для выполнения своих обязанностей.

Помимо своего рекордного пребывания в космосе, Рубио выполнил ряд научных экспериментов, включая изучение урожая томатов, автономных роботов и исследования пузырей в условиях микрогравитации. Он также совершил три важных выхода в открытый космос для модернизации энергосистем Международной космической станции.

С ожидаемой датой приземления 27 сентября Рубио пополнит ряды всего семи человек, которые провели в космосе более года. Его достижение превосходит предыдущий рекорд в 355 дней, установленный астронавтом НАСА Марком Ванде Хей. Единственными людьми, проведшими в космосе более 365 дней, были советские космонавты во время визитов на космическую станцию ​​​​Мир.

Воссоединившись со своей семьей, Рубио выразил надежду на тишину и покой на своем заднем дворе. Прожив в постоянном гуле техники на МКС, он с нетерпением ждет возможности насладиться спокойствием природы на Земле.

Источники: Space.com.