Исследователи заново открывают утраченные сообщества в ангольской пустыне Намиб с помощью анализа ДНК

Исследователи сделали революционное открытие в ангольской пустыне Намиб, обнаружив группы людей, которые, как полагают, исчезли 50 лет назад. Исследование, проведенное группой из Центра исследований биоразнообразия и генетических ресурсов (CIBIO, Университет Порту) и Центра исследований пустынь (CEDO), выявило такие сообщества, как квепе и последние носители клик-языка квади. С помощью анализа ДНК исследователи смогли выявить уникальное происхождение до банту, характерное для пустыни Намиб. Это открытие проливает свет на сложную историю миграций и контактов на юге Африки.

Африка, являющаяся родиной современного человека, обладает высочайшим уровнем генетического разнообразия. Хотя исследования ДНК дали представление о генетической структуре континента до возникновения сельского хозяйства, проблемы, связанные с сохранением ДНК, ограничили всестороннее понимание. Чтобы преодолеть эту проблему, исследовательская группа отправилась в путешествие по ангольской пустыне Намиб, надеясь найти подсказки в современных популяциях.

Команда успешно обнаружила группы, которые, как считалось, исчезли более 50 лет назад. Среди них были Квепе, пасторская группа, говорившая на квади, языке кликов. Анн-Мария Фен, лингвист из CIBIO, взяла интервью у двух последних носителей языка квади и объяснила, что языки хо-квади связаны с доисторической миграцией скотоводов из Восточной Африки.

Исследователи также связались с группами, говорящими на языке банту, и маргинализированными сообществами, связанными с традицией собирательства. В ходе своего исследования команда обнаружила, что жители ангольского Намиба генетически отличаются от других современных популяций и сильно структурированы между собой. Потомки носителей языка квади и маргинализированных общин сохраняют уникальную родословную до банту, встречающуюся только у населения пустыни Намиб.

Это новаторское исследование не только дает представление о генетической структуре африканского континента, но также реконструирует историю контактов, возникших в результате миграции скотоводов, говорящих на языке хое-квади, и фермеров, говорящих на языке банту, в южную Африку.

Ссылка:

«Общегеномные вариации в ангольской пустыне Намиб раскрывают уникальное происхождение до банту», Сандра Оливейра, Анн-Мария Фен, Беатрис Аморим, Марк Стоункинг и Хорхе Роша, Science Advances.

источники:

Наука развивается

Бернский университет