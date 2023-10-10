Спутник PVCC успешно запущен для мониторинга состояния растительности и анализа изменения климата

Aerospacelab в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ESA) и Управлением научной политики Бельгии (Belspo) достигли важной вехи, успешно запустив спутник PVCC. Миссия этого спутника — предоставлять важные данные наблюдения Земли для мониторинга состояния растительности и анализа изменения климата.

Спутник PVCC, сокращенно от «Проект бортовой автономии – растительность – компаньон CubeSat», является совместным проектом VITO и OIP. Он был запущен с европейского космодрома в Куру, Французская Гвиана, 9 октября, а связь со спутником была установлена ​​через несколько часов после запуска.

Это третий спутник, разработанный Aerospacelab и вышедший на орбиту, и он был полностью спроектирован и интегрирован на их бельгийском предприятии. Основываясь на успехе своего предшественника, Proba-V, миссия PVCC состоит в получении изображений с помощью запасного спектрального формирователя изображений со спутника Proba-V.

Флот ЕКА выиграет от этой демонстрационной миссии, поскольку он будет сравнивать характеристики небольшого полезного спутника на платформе Cubesat. Это позволит получать высококачественные изображения растительного покрова Земли и будет способствовать сбору и анализу жизненно важных данных об окружающей среде.

Бенуа Депер, генеральный директор и основатель Aerospacelab, выразил гордость тем, что его выбрали генеральным подрядчиком этой миссии. Он заявил: «Наша команда неустанно работала с VITO, чтобы обеспечить успех этой миссии, которая ускоряет темпы прогресса и приводит к более значительным прорывам, которые определят будущее космических технологий и позволят разработать более эффективные решения для решения проблем. в секторе».

Благодаря успешному запуску спутника PVCC космическое сообщество теперь имеет ценный инструмент для мониторинга и анализа состояния растительности и изменения климата, поддерживая усилия по пониманию и смягчению их последствий.

Определения:

– PVCC: Проект бортовой автономии – Растительность – Companion CubeSat, спутник, разработанный Aerospacelab в сотрудничестве с VITO и OIP.

– CubeSat: тип миниатюрного спутника, используемого для космических исследований.

– Наблюдение Земли: сбор информации о физических, химических и биологических системах Земли с использованием технологий дистанционного зондирования.

– Спектральный имидж-сканер: устройство, которое измеряет интенсивность света на разных длинах волн, что позволяет определять характеристики объектов или окружающей среды на основе их спектральных характеристик.

источники:

– Аэрокосмическая лаборатория