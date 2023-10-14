Исследование показало, что аэрозоли вызывают изменение климата в Гималаях

Недавнее исследование, проведенное Лабораторией физических исследований (PRL) Индийской организации космических исследований (ISRO) в Ахмадабаде, показало, что аэрозоли играют значительную роль в нагревании Гималаев. Это открытие предполагает, что аэрозоли будут продолжать оставаться решающим движущим фактором изменения климата в регионе Гиндукуша, Гималаев и Тибетского нагорья (HKHTP).

Исследование, в котором использовались наземные наблюдения, спутниковые данные и модельное моделирование, является первым в своем роде исследованием воздействия аэрозолей на регион HKHTP. В регион входят восемь стран Южной Азии, включая Афганистан, Пакистан, Индию, Китай, Бангладеш, Бутан и Непал. Он характеризуется разнообразием ландшафтов, характера осадков, растительности и социально-экономических условий.

Согласно исследованию, только аэрозоли в сочетании с парниковыми газами способствуют более чем 50% общего потепления в нижних слоях атмосферы. Эффективность радиационного воздействия аэрозоля особенно высока над Индо-Гангской равниной и предгорьями Гималаев. Исследователи обнаружили, что эффективность в этих районах в 2-4 раза выше по сравнению с другими загрязненными участками Южной и Восточной Азии из-за более высокой оптической толщины аэрозоля и аэрозольного поглощения.

Исследование проводилось под руководством старшего профессора С. Рамачандрана из PRL в сотрудничестве с Научно-исследовательским институтом устойчивого развития в Германии. Результаты были недавно опубликованы в журнале Science of the Total Environment. Исследование подчеркивает необходимость более точного представления свойств аэрозолей, особенно черного углерода и других аэрозолей, в моделях оценки климата.

Исследование согласуется с отчетом Международного центра комплексного развития гор (ICIMOD) за 2019 год, который показал, что Гималаи Гиндукуша нагреваются быстрее, чем в среднем по миру. Последствия этого быстрого потепления серьезны, включая ускоренное отступление ледников, изменения в гидрологическом цикле и изменение режима осадков в регионе.

Таким образом, исследования, проведенные PRL, иллюстрируют значительный вклад аэрозолей в потепление Гималаев. В нем подчеркивается безотлагательность решения проблемы нагрева, вызванного аэрозолями, и его потенциальных последствий для региона HKHTP.

источники:

– Исследование Лаборатории физических исследований (PRL) Индийской организации космических исследований (ISRO).

– Отчет Международного центра комплексного развития гор (ICIMOD) о Гималаях Гиндукуша.