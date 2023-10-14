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Аэрозоли в гималайском климате: ускорение отступления ледников и изменение характера осадков

ByРоберт Эндрю

Октябрь 14, 2023
Аэрозоли в гималайском климате: ускорение отступления ледников и изменение характера осадков

Исследователи обнаружили, что аэрозоли играют значительную роль в ускоренном отступлении ледников и изменении характера осадков в регионе Гиндукуш-Гималаи-Тибетское нагорье (HKHTP). На аэрозоли приходится более половины общего потепления в нижних слоях атмосферы, а остальная часть приходится на парниковые газы. Исследование провели ученые из Лаборатории физических исследований в Ахмедабаде, Индия, а также Центра Гельмгольца в Потсдаме и Лейпцигского университета в Германии.

Исследователи сосредоточили свое исследование на Индо-Гангской равнине, предгорьях Гималаев и Тибетском нагорье, которые представляют собой плохо изученные регионы с чувствительными экосистемами и большим уязвимым населением. Они обнаружили, что текущие климатические модели недооценивают влияние аэрозольного нагрева и потепления в регионе HKHTP, что подчеркивает необходимость более реалистичного представления свойств аэрозолей в этих моделях. Результаты были опубликованы в журнале Science of The Total Environment.

Индо-Гангская равнина, охватывающая части Пакистана, Индии, Бангладеш и Непала, сильно загрязнена: значения аэрозольной оптической толщины (АОТ) превышают 0.3 на всех пунктах наблюдения. AOD — это показатель загрязнения воздуха: более высокие значения указывают на туман и пониженную видимость.

Исследователи также обнаружили, что мелкие аэрозольные частицы, преобладающие в AOD, более распространены на больших высотах в центральных предгорьях Гималаев и лучше поглощают тепло из-за содержания в них черного углерода. Они наблюдали более высокие уровни теплопоглощающих аэрозолей над столицей Непала Катманду на протяжении всего периода исследования.

Кроме того, исследователи определили, что радиационное воздействие аэрозолей в атмосфере было в 2-4 раза более эффективным над Индо-Гангской равниной и предгорьями Гималаев, с более высокими значениями на больших высотах. Среднегодовые темпы нагрева аэрозолей также оказались значительно выше, чем сообщалось ранее, что позволяет предположить, что только аэрозоли могут способствовать более чем 50% общего потепления в регионе.

В этом новаторском анализе использовались наземные наблюдения, спутниковые данные и модельное моделирование, что обеспечило всестороннее понимание роли аэрозолей в гималайском климате. Результаты подчеркивают необходимость дальнейших исследований и более точного представления свойств аэрозолей в климатических моделях, чтобы лучше прогнозировать и учитывать влияние аэрозолей на изменение климата в регионе HKHTP.

источники:
– Аэрозоли нагревают климат Гималаев и ускоряют отступление ледников: исследование (исходная статья)
- Журнал «Наука о всеобщей окружающей среде»

By Роберт Эндрю

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