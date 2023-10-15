Аэрозоли в Гималаях: существенный фактор изменения климата

Исследователи обнаружили, что аэрозоли вносят значительный вклад в ускоренное отступление ледников и изменение характера осадков в регионе Гиндукуша, Гималаев и Тибетского нагорья (HKHTP). Аэрозоли вместе с парниковыми газами ответственны за более половины общего потепления нижних слоев атмосферы региона. Исследование, проведенное учеными из Лаборатории физических исследований в Ахмадабаде, Центра Гельмгольца в Потсдаме и Лейпцигского университета в Германии, подчеркивает необходимость более реалистичного представления свойств аэрозолей в климатических моделях.

Исследователи сосредоточились на концентрациях аэрозолей и количестве тепла, поглощенного в нескольких местах на Индо-Гангской равнине, в предгорьях Гималаев и на Тибетском нагорье. Эти регионы, плохо изученные, являются домом для чувствительных экосистем и уязвимых групп населения. Исследование показало, что аэрозоли, вероятно, останутся ключевым фактором, вызывающим изменение климата в регионе HKHTP.

Индо-Гангская равнина, которая охватывает части Пакистана, Индии, Бангладеш и Непала, сильно загрязнена и густонаселена. Оптическая плотность аэрозоля (АОТ) в этом регионе составила более 0.3, что указывает на высокий уровень загрязнения воздуха. В Катманду, столице Непала, расположенной в предгорьях Гималаев, на протяжении большей части периода исследования присутствовали аэрозоли с более высокой теплопоглощающей способностью.

Исследователи также обнаружили, что радиационное воздействие аэрозолей в атмосфере было в 2-4 раза более эффективным над Индо-Гангской равниной и предгорьями Гималаев, с более высокими значениями на возвышенностях. Это привело к увеличению АОД и аэрозольного теплопоглощения. Среднегодовые темпы нагрева аэрозолей были значительно выше, чем сообщалось ранее, что позволяет предположить, что только на аэрозоли может приходиться более 50 процентов общего потепления, а остальная часть приходится на парниковые газы.

Это исследование, объединившее наземные наблюдения, спутниковые данные и модельное моделирование, дает новое представление о влиянии аэрозолей на климат Гималаев. В нем подчеркивается важность точного представления свойств аэрозолей в климатических моделях, чтобы лучше понять и смягчить последствия изменения климата в регионе.

источники:

– Наука об общей окружающей среде: [вставьте URL-адрес источника]

– Лаборатория физических исследований, Ахмедабад

– Центр Гельмгольца Потсдам

– Лейпцигский университет, Германия