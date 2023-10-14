Аэрозоли в Гималайском регионе: ключевой фактор изменения климата

Исследователи обнаружили, что аэрозоли играют значительную роль в нагревании гималайского климата и способствуют ускоренному отступлению ледников в регионе. В совместном исследовании, проведенном Лабораторией физических исследований в Ахмадабаде, Индия, Центром Гельмгольца в Потсдаме и Лейпцигским университетом в Германии, было обнаружено, что только аэрозоли ответственны за более чем 50% общего потепления нижних слоев атмосферы региона. остальная часть приходится на парниковые газы.

Исследователи провели наблюдения за концентрацией аэрозолей и поглощением тепла в различных местах Индо-Гангской равнины, в предгорьях Гималаев и на Тибетском нагорье. Эти регионы, где расположены чувствительные экосистемы и большое население, относительно плохо изучены с точки зрения воздействия аэрозолей на изменение климата.

Исследование показало, что текущие климатические модели недооценивают нагревание, эффективность и потепление, вызванное аэрозолями в регионе Гиндукуша, Гималаев и Тибетского нагорья (HKHTP). Для точной оценки их воздействия необходимо более реалистичное представление свойств аэрозолей в этих моделях.

Индо-Гангская равнина, охватывающая части Пакистана, Индии, Бангладеш и Непала, является высокоиндустриальной и густонаселенной страной. Подтвержден высокий уровень загрязнения воздуха в регионе: аэрозольная оптическая толщина (АОТ) превышает 0.3 на всех пунктах наблюдения. AOD является показателем загрязнения воздуха, а значения выше 0.1 указывают на туманную погоду.

Исследователи также обнаружили, что на больших высотах в центральных предгорьях Гималаев содержится больше мелких аэрозольных частиц, в которых преобладает черный углерод и которые обладают большей способностью поглощать тепло. Было обнаружено, что радиационное воздействие аэрозолей в атмосферу в 2–4 раза более эффективно над Индо-Гангской равниной и предгорьями Гималаев, особенно на возвышенностях.

Исследование пришло к выводу, что только на аэрозоли может приходиться более 50% общего потепления в регионе, а остальная часть приходится на парниковые газы. Этот анализ, включающий наземные наблюдения, спутниковые данные и модельное моделирование, дает ценную информацию о роли аэрозолей в изменении климата.

источники:

– Исследование исследователей из Лаборатории физических исследований, Центра Гельмгольца в Потсдаме и Лейпцигского университета, опубликованное в журнале Science of The Total Environment.