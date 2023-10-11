Аэрозоли нагревают Гималаи, способствуя изменению климата и характеру муссонов, показало исследование

Новое исследование, проведенное индийскими и немецкими учеными, показало, что аэрозоли значительно нагревают Гималаи, что имеет серьезные последствия для изменения климата и характера муссонов в регионе. Исследование, включавшее наземные наблюдения, спутниковые данные и модельное моделирование, подчеркнуло высокую эффективность радиационного воздействия аэрозоля (ARFE) над Индо-Гангскими равнинами (IGP) и предгорьями Гималаев. Было обнаружено, что средний показатель ARFE в этом регионе в 2-4 раза выше по сравнению с другими загрязненными местами в Южной и Восточной Азии.

Аэрозоли – это взвешенные в атмосфере мелкие твердые частицы или капли жидкости, которые могут иметь природное или антропогенное происхождение. Исследователи отметили, что вызванное аэрозолями потепление, наблюдаемое на больших высотах Гималаев, повышает температуру воздуха, ускоряет отступление ледников и влияет на гидрологический цикл и характер осадков. В исследовании подчеркивается, что эти изменения имеют серьезные последствия для азиатских летних муссонов и таяния ледниковых снегов.

Гималайский регион, включая Гиндукуш-Гималайско-Тибетское нагорье (HKHTP), является домом для крупнейшей массы льда за пределами полярных регионов Антарктики и Арктики. На наблюдаемое отступление ледников в этом регионе влияют аэрозольное потепление атмосферы и осаждение светопоглощающих углеродистых аэрозолей на снег и лед. Исследователи предупредили, что такое быстрое отступление ледников окажет негативное воздействие на водоснабжение в южной и восточной Азии, влияя на региональный гидрологический цикл.

В исследовании подчеркивается необходимость дальнейших исследований и понимания воздействия аэрозолей на климат Гималаев и более масштабных последствий для изменения климата и водных ресурсов в регионе. Это подчеркивает важность сокращения выбросов аэрозолей и смягчения последствий изменения климата для защиты хрупких экосистем и населения в районе HKHTP.

источники:

- Служба новостей Трибьюн