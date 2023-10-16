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Наука

Техника аэрозахвата может открыть путь к исследованию внешней Солнечной системы

ByГабриэль Бота

Октябрь 16, 2023
Техника аэрозахвата может открыть путь к исследованию внешней Солнечной системы

Космические агентства успешно использовали технику аэрозахвата для замедления космических кораблей при входе в атмосферу Венеры и Марса. Теперь недавняя серия статей Атула Прадипкумара Гириджи, бывшего аспиранта Университета Пердью, исследует возможность использования этого метода для внешних миров солнечной системы, таких как Юпитер, Титан, Уран и Нептун.

Гириджа объясняет, что аэрозахват может быть особенно полезен для исследования ледяных гигантов Урана и Нептуна, поскольку он значительно сокращает количество ракетного топлива, необходимого для миссии. Это важно, поскольку ледяные гиганты расположены далеко от Земли, и чтобы добраться до них, требуются высокие скорости, что, в свою очередь, требует больше топлива. Используя атмосферу планеты для замедления космического корабля, можно значительно уменьшить вес необходимого топлива.

Хотя идея использования атмосферного сопротивления для замедления космического корабля может показаться рискованной, многочисленные исследовательские работы подтверждают ее осуществимость и преимущества. Гириджа исследовал два подхода к аэродинамическому торможению во внешней солнечной системе: модуляцию подъемной силы и модуляцию сопротивления. Модуляция подъемной силы обеспечивает больший контроль, но требует больше топлива, что ограничивает грузоподъемность космического корабля. Модуляция сопротивления основана на трении о молекулах воздуха, замедляя космический корабль, и обеспечивает меньший контроль, но может обеспечить более быстрое путешествие.

Основные цели, изложенные в десятилетнем обзоре, предусматривают запуск орбитального корабля Урана в ближайшие годы. Хотя никаких гарантий нет, изучение использования метода аэрозахвата ледяных гигантов дает ценную информацию для потенциальных будущих миссий и улучшает наше понимание освоения космоса.

Источники: arXiv.org, Acta Astronautica, Journal of Spaceflight and Rockets.

By Габриэль Бота

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