Сравнительный анализ 8-клеточных клеток и эмбрионов человека дает ценную информацию

Ученые долгое время пытались изучить генетические профили и активность генов на ранних стадиях развития человека из-за этических проблем и отсутствия лабораторных моделей. Однако недавнее исследование, проведенное исследователями из Университета Тиба, Каролинского института и Хельсинкского университета, позволило добиться значительного прогресса в этой области.

Исследователи сосредоточились на определенной стадии эмбрионального развития, называемой активацией эмбрионального генома (EGA), которая знаменует собой начало того, когда гены, специфичные для эмбрионов, становятся активными. Хотя существуют некоторые знания об ЭГА у мышей, понять ее у людей было непросто. Именно здесь решающее значение приобретает создание клеточных моделей, имитирующих человеческие эмбрионы.

Чтобы провести исследования по этому вопросу, пять различных групп исследователей разработали «8-клеточные клетки человека» (8CLC), используя различные методы. Эти клетки происходят из плюрипотентных стволовых клеток человека (чПСК) и очень напоминают 8-клеточную стадию эмбриона. Каждая исследовательская группа использовала разные подходы для создания этих 8CLC, что было подтверждено с помощью секвенирования одноклеточной РНК.

В своем исследовании ученые сравнили генетическую активность этих выращенных в лаборатории 8CLC с активностью реальных человеческих эмбрионов. Они объединили генетические данные 8CLC с информацией о двух наборах эмбрионов: один охватывает 8-клеточную стадию и седьмой день развития эмбриона, а другой предоставляет данные о более зрелых клетках и эмбрионах. Этот всесторонний анализ выявил сходства и различия между 8CLC и эмбрионами.

Исследователи надеются, что эти результаты будут стимулировать дальнейшие исследования раннего развития эмбрионов человека. Доктор Ёсихара, один из ведущих авторов, подчеркнул преимущества использования моделей выращенных в лаборатории клеток, заявив: «Эти модели позволяют нам изучать начало человеческой жизни без этических проблем и преодолевать ограничения, связанные с нехваткой образцов в исследованиях».

Это исследование представляет собой значительный шаг на пути к демистификации сложностей раннего эмбрионального развития человека. Знания, полученные в результате этого исследования, обладают преобразующим потенциалом в области регенеративной медицины и биологии развития.

Справочник журнала:

Масахито Ёшихара, Юха Кере. Транскриптомные различия между 8-клеточными клетками человека, перепрограммированными разными методами. Отчеты о стволовых клетках. DOI: 10.1016/j.stemcr.2023.06.009.

Источник: Университет Тиба, Каролинский институт и Хельсинкский университет.