Продвижение охраны прибрежных водоплавающих птиц в Китае: политический прогресс и проблемы

Недавний обзор, опубликованный Чжиджун Ма и его коллегами в журнале Avian Research, освещает прогресс и проблемы в сохранении прибрежных водоплавающих птиц на прибрежных водно-болотных угодьях Китая. Прибрежные водно-болотные угодья являются важными экосистемами, которые способствуют углеродному циклу, смягчению последствий стихийных бедствий, обеспечению средств к существованию для местного населения и поддержке биоразнообразия. Водоплавающие птицы, в частности, являются показателем здоровья водно-болотных угодий и служат ведущими видами для усилий по их сохранению.

Прибрежные водно-болотные угодья Китая играют решающую роль в размножении, миграции и зимней среде обитания десятков миллионов водоплавающих птиц. Однако обширные проекты мелиорации земель привели к сокращению популяций водоплавающих птиц. В последние годы китайское правительство приложило значительные усилия и вложило значительные средства в сохранение прибрежных водно-болотных угодий, но эффективность этих мер и любые существующие пробелы остаются неясными.

В исследовании подчеркивается прогресс в природоохранном законодательстве, правилах и планах действий на национальном уровне, а также повышение эффективности политики и вовлечения заинтересованных сторон. Однако сохраняется ряд неотложных проблем, особенно связанных с сохранением среды обитания и управлением ею. К ним относятся восстановление прибрежных водно-болотных угодий, контроль над инвазивными видами, такими как Spartina alterniflora, контроль загрязнения окружающей среды и улучшение качества искусственной среды обитания.

Авторы подчеркивают важность охраны естественных приливных водно-болотных угодий и улучшения качества среды обитания, особенно для прибрежных водоплавающих птиц, которые в значительной степени зависят от приливной среды обитания. Они рекомендуют регулярный мониторинг загрязняющих веществ, экологически чистые экономические модели и ограничения на агрохимикаты и антибиотики в прибрежных районах для смягчения воздействия человеческой деятельности и решения конфликтов между людьми и птицами.

Центральное правительство Китая поставило амбициозную цель — искоренить инвазивную Спартину вдоль побережья к 2022 году. Задачи в достижении этой цели включают адаптацию методов к региональным условиям, смягчение воздействия проекта на местную окружающую среду и биоразнообразие, а также предотвращение будущего повторного вторжения Спартины. Быстрое восстановление среды обитания после ликвидации Спартины имеет решающее значение для создания подходящих мест обитания водоплавающих птиц.

Авторы полагают, что существуют возможности для дальнейшего улучшения охраны водоплавающих птиц и защиты прибрежных водно-болотных угодий в Китае посредством принятия решений и действий, основанных на фактических данных. Для решения этих проблем и обеспечения долгосрочного сохранения прибрежных водоплавающих птиц и их среды обитания необходимы научно обоснованные подходы.

источники:

Чжиджун Ма и др., Достижения, проблемы и рекомендации по сохранению водоплавающих птиц в прибрежных водно-болотных угодьях Китая, Avian Research (2023).

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