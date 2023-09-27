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Расширенная визуализация раскрывает содержимое пищеварительного тракта трилобита возрастом 465 миллионов лет

ByРоберт Эндрю

сентябрь 27, 2023
Расширенная визуализация раскрывает содержимое пищеварительного тракта трилобита возрастом 465 миллионов лет

Палеонтологи из Карлова университета в Праге использовали передовые методы визуализации для изучения сохранившегося содержимого кишечника трилобита возрастом 465 миллионов лет. Исследование, опубликованное в журнале Nature, дает ценную информацию об экологии трилобитов и их роли в древних экосистемах.

Окаменелый трилобит был обнаружен более века назад частным коллекционером и хранится в Музее Б. Горака в Пльзене. Лишь недавно палеонтологи осознали потенциальное значение кусочков раковин, видимых в туловище трилобита. С помощью синхротронной томографии, мощного инструмента неразрушающего изображения, исследователи смогли изучить фрагменты панциря в кишечнике с высоким разрешением.

Трилобит, названный Bohemolichas incola, имел пищеварительный тракт, наполненный известковыми панцирями и фрагментами различных морских беспозвоночных, включая остракод, двустворчатых моллюсков и иглокожих. Исследователи предполагают, что этот трилобит был приспособленцем-падальщиком, питавшимся мертвыми или живыми животными, которые легко распадались или были достаточно маленькими, чтобы их можно было проглотить целиком, без необходимости отказываться от твердых панцирей.

Интересно, что известковые оболочки оставались неповрежденными и нерастворенными по всему пищеварительному тракту, что указывает на то, что они не подвергались воздействию кислой среды. Это говорит о том, что в кишечнике трилобита была почти нейтральная или слегка щелочная среда, что характерно для современных ракообразных и мечехвостов.

После смерти трилобита его труп был съеден мелкими организмами, которые зарылись в мягкие ткани, но избегали кишечника. Исследователи полагают, что внутренняя среда пищеварительного тракта могла быть вредной и содержать активные пищеварительные ферменты, отпугивающие падальщиков. В конце концов, останки трилобита оказались заключены в твердый «шар» на илистом морском дне, не позволяя падальщикам сбежать.

Это исследование подчеркивает важность передовых методов визуализации, таких как синхротронная томография, для получения новой информации о древних организмах. Изучая сохранившееся содержимое кишечника трилобита, исследователи получили ценную информацию о его пищевом поведении и природе древних морских экосистем.

Источник: «Расширенные изображения показывают последний укус трилобита возрастом 465 миллионов лет» – Карлов университет.

By Роберт Эндрю

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