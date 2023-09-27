Расширенная визуализация раскрывает содержимое пищеварительного тракта трилобита возрастом 465 миллионов лет

Палеонтологи из Карлова университета в Праге использовали передовые методы визуализации для изучения сохранившегося содержимого кишечника трилобита возрастом 465 миллионов лет. Исследование, опубликованное в журнале Nature, дает ценную информацию об экологии трилобитов и их роли в древних экосистемах.

Окаменелый трилобит был обнаружен более века назад частным коллекционером и хранится в Музее Б. Горака в Пльзене. Лишь недавно палеонтологи осознали потенциальное значение кусочков раковин, видимых в туловище трилобита. С помощью синхротронной томографии, мощного инструмента неразрушающего изображения, исследователи смогли изучить фрагменты панциря в кишечнике с высоким разрешением.

Трилобит, названный Bohemolichas incola, имел пищеварительный тракт, наполненный известковыми панцирями и фрагментами различных морских беспозвоночных, включая остракод, двустворчатых моллюсков и иглокожих. Исследователи предполагают, что этот трилобит был приспособленцем-падальщиком, питавшимся мертвыми или живыми животными, которые легко распадались или были достаточно маленькими, чтобы их можно было проглотить целиком, без необходимости отказываться от твердых панцирей.

Интересно, что известковые оболочки оставались неповрежденными и нерастворенными по всему пищеварительному тракту, что указывает на то, что они не подвергались воздействию кислой среды. Это говорит о том, что в кишечнике трилобита была почти нейтральная или слегка щелочная среда, что характерно для современных ракообразных и мечехвостов.

После смерти трилобита его труп был съеден мелкими организмами, которые зарылись в мягкие ткани, но избегали кишечника. Исследователи полагают, что внутренняя среда пищеварительного тракта могла быть вредной и содержать активные пищеварительные ферменты, отпугивающие падальщиков. В конце концов, останки трилобита оказались заключены в твердый «шар» на илистом морском дне, не позволяя падальщикам сбежать.

Это исследование подчеркивает важность передовых методов визуализации, таких как синхротронная томография, для получения новой информации о древних организмах. Изучая сохранившееся содержимое кишечника трилобита, исследователи получили ценную информацию о его пищевом поведении и природе древних морских экосистем.

Источник: «Расширенные изображения показывают последний укус трилобита возрастом 465 миллионов лет» – Карлов университет.