Исследователи из штата Пенсильвания обнаружили комплекс на межклеточных соединениях

Исследователи из Медицинского колледжа штата Пенсильвания использовали передовые методы визуализации для изучения сложной работы клеточных связей на различных уровнях. Эти исследования, основанные на наблюдении за заболеваниями, потенциально могут привести к разработке новых методов лечения пациентов с кожными заболеваниями, раком, неврологическими заболеваниями и другими расстройствами.

Группа под руководством профессора Эндрю Ковальчика фокусируется на редких заболеваниях кожи как на контексте исследования клеточной адгезии. Способность клеток соединяться и формировать ткани имеет решающее значение для нормального функционирования тканей и органов. Команда Ковальчика, состоящая из ученых-докторантов, аспирантов, сотрудников, преподавателей и международных сотрудников, объединяет свой опыт в области визуализации живых клеток и машинного/глубокого обучения, чтобы разгадать тайны клеточных контактов.

Одно из их недавних открытий связано с изучением десмосом — жизненно важных клеточных адгезионных структур, обнаруженных в таких органах, как кожа и сердце. Исследователи выявили сложное образование между десмосомами и эндоплазматической сетью (ЭР), мембранной системой внутри клеток, участвующей в сворачивании и транспортировке белков. Это неожиданное открытие было основано на наблюдениях за редкими кожными заболеваниями.

Команда использовала передовые методы визуализации, включая флуоресцентную маркировку и визуализацию живых клеток, чтобы визуализировать комплекс ER-десмосома. Они также сотрудничали с исследовательским кампусом Джанелия, чтобы использовать сканирующую электронную микроскопию с фокусированным ионным лучом (FIB-SEM) для трехмерной компоновки комплекса с высоким разрешением.

Машинное обучение сыграло значительную роль в исследовании, позволив восстанавливать изображения и сегментировать данные микроскопии. Эта технология ускорила обработку изображений и предоставила детальную визуализацию ассоциации ER-десмосома.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что комплекс ER-десмосома может функционировать как сенсор стресса, реагируя на нарушения межклеточных контактов. Проводятся дальнейшие исследования, чтобы выяснить, как этот структурный комплекс позволяет клеткам реагировать на механические раздражители.

Это исследование не только проливает свет на фундаментальную биологию клеточных связей, но и подчеркивает потенциал медицинских инноваций в будущем. Объединяя экспертов из разных научных дисциплин, Медицинский колледж штата Пенсильвания находится на переднем крае раскрытия тонкостей жизни в различных масштабах.

источники:

– Государственный медицинский колледж Пенсильвании

- Природная клеточная биология