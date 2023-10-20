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Антибиотики и воздействие на коралловые рифы

ByМамфо Брешиа

Октябрь 20, 2023
Антибиотики и воздействие на коралловые рифы

В последние годы воздействие антибиотиков на коралловые рифы привлекло значительное внимание как ученых, так и экологов. Антибиотики — это вещества, убивающие микробы, которые обычно прописывают в качестве лекарств или используют в качестве кормовых добавок для скота, чтобы стимулировать его рост. Однако важно отметить, что антибиотики не действуют против вирусов.

Коралловые рифы — это динамичные экосистемы, в которых обитает множество морских организмов, включая кораллы — животные, образующие твердый и каменный экзоскелет. Эти хрупкие экосистемы подвержены различным угрозам, включая изменение климата, которое означает долгосрочные значительные изменения климата Земли, которые могут происходить естественным путем или в результате деятельности человека.

Исследования показали, что антибиотики могут оказывать пагубное воздействие на коралловые рифы. Когда антибиотики используются в медицине человека или животных, они могут попасть в окружающую среду через очистные сооружения или стоки с сельскохозяйственных предприятий. Это может привести к присутствию антибиотиков в окружающей воде, что представляет угрозу для экосистем коралловых рифов.

Исследования показали, что воздействие антибиотиков может нарушить хрупкий баланс бактерий в коралловых рифах. Бактерии — это одноклеточные организмы, которые существуют почти повсюду на Земле, в том числе внутри других живых организмов. Они играют решающую роль в поддержании здоровья экосистем и содействуют различным важным процессам.

Антибиотики могут убивать не только вредные бактерии, но и полезные. Это нарушение может иметь далеко идущие последствия для коралловых рифов, поскольку бактерии участвуют в расщеплении органических веществ, круговороте питательных веществ и защите от патогенов. Уменьшение количества полезных бактерий может ухудшить способность коралловых рифов восстанавливаться после стрессовых факторов, таких как повышение температуры воды.

Помимо антибиотиков, на коралловые рифы может повлиять и другая деятельность человека, такая как выброс химических веществ в окружающую среду. Химические вещества — это вещества, образованные из двух или более атомов, которые соединяются в фиксированной пропорции и структуре. Эти химические вещества могут изменить состав морской воды, влияя на рост и развитие кораллов и других морских организмов.

К сожалению, коралловые рифы уже находятся под угрозой из-за изменения климата и других стрессовых факторов, вызванных деятельностью человека. Понимание воздействия антибиотиков и других химических веществ на эти хрупкие экосистемы имеет решающее значение для их сохранения. Усилия по сокращению выбросов антибиотиков в окружающую среду и продвижению устойчивых методов имеют важное значение для сохранения здоровья и разнообразия коралловых рифов.

источники:

- Всемирная организация здравоохранения

– Национальное управление океанических и атмосферных исследований

By Мамфо Брешиа

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