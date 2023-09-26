Миссия ISRO Aditya-L1: исследование точки L1 Земля-Солнце

Первая индийская солнечная миссия «Адитья-L1» находится на пути к точке L1 Земля-Солнце, и Индийская организация космических исследований (ISRO) провела анализ ситуационной осведомленности в этом месте. Точка L1 Земля-Солнце — это точка Лагранжа, которая представляет собой уникальное место в космосе, где гравитационная сила двух массивных тел, в данном случае Солнца и Земли, в точности равна центростремительной силе, необходимой для перемещения небольшого объекта, такого как космический корабль. с ними.

По данным ISRO, точки Лагранжа являются идеальными местами для космических кораблей, поскольку они требуют минимальных корректировок орбиты и топлива для поддержания желаемой орбиты. Для любой комбинации двух орбитальных тел существует пять точек Лагранжа: L1, L2 и L3 являются динамически нестабильными точками, а L4 и L5 - стабильными точками.

В частности, точка L1 Земля-Солнце важна, поскольку она расположена между Солнцем и Землей, что позволяет осуществлять непрерывные наблюдения обоих основных тел, непрерывную связь с Землей и беспрепятственный обзор небесных тел. Адитья-L1, которая будет действовать как солнечная обсерватория вокруг точки L1, будет работать на «гало-орбите», которая включает в себя компонент движения вне плоскости относительно Солнца и Земли.

ISRO подчеркивает важность проведения оценок сближения и определения орбиты космических кораблей на орбите точки Лагранжа, чтобы обеспечить безопасность и избежать потенциальных столкновений с соседними космическими кораблями. Предыдущие миссии, такие как Международный исследователь Солнца-Земли (ISEE-3), миссия Генезис и миссия гравитационного восстановления и внутреннего восстановления (GRAIL), использовали точку L1 и способствовали нашему пониманию космоса и способности контролировать космос. погодные явления.

Точка L1 Земля-Солнце также является домом для нескольких действующих космических кораблей, которые обеспечивают раннее предупреждение о неблагоприятных явлениях космической погоды, защищая орбитальные космические средства и наземную инфраструктуру. ISRO планирует периодически анализировать ситуационную осведомленность точки L1 при поддержке NASA-JPL.

Источники: ISRO, НАСА.