Индийский космический корабль Aditya-L1 плавно приближается к миссии

Глава Индийской организации по исследованию космоса и исследований (ISRO) С. Соманат объявил, что первая индийская космическая миссия на солнечной энергии, космический корабль Aditya-L1, продвигается гладко и, как ожидается, достигнет точки Лагранжа 1 (L1) к ​​середине января. Космический корабль будет выведен на гало-орбиту вокруг L1, которая находится на расстоянии 1.5 миллиона километров от Земли в направлении Солнца.

Aditya-L1, запущенный с космодрома Сатиш Дхаван 2 сентября, оснащен семью различными полезными нагрузками для детального изучения Солнца. Четыре из этих полезных нагрузок будут наблюдать солнечный свет, а три других — измерять плазменные и магнитные поля. Основная цель миссии — изучить внешний слой Солнца, известный как солнечная корона, и исследовать взаимоотношения Солнца и Земли.

Миссию Aditya-L1 планируется запустить на гало-орбиту вокруг L1, что позволит вести непрерывное наблюдение за Солнцем, не мешая Земле. Космический корабль предоставит ценные данные о солнечной активности, такой как солнечные вспышки и выбросы корональной массы.

Помимо информации о ходе миссии «Адитья-L1», Соманат также предоставил обновленную информацию о программе «Гаганьян». Миссия Test Vehicle-D1, запланированная на 21 октября, проверит и продемонстрирует систему спасения экипажа, важнейший компонент миссии Gaganyaan. Система эвакуации экипажа обеспечивает безопасность экипажа в случае возникновения нештатной ситуации во время запуска.

Соманат также отметил, что ISRO стремится проводить хотя бы один запуск каждый месяц. После запуска испытательного корабля запланированы запуски GSLV и SSLV, а затем беспилотная миссия Gaganyaan. Целью проекта Gaganyaan является демонстрация возможностей Индии в области пилотируемых космических полетов путем вывода экипажа из трех человек на орбиту высотой 400 км для трехдневной миссии.

В целом, космические миссии Индии неуклонно продвигаются вперед: Aditya-L1 готов достичь пункта назначения и предоставить новаторские данные о Солнце, в то время как программа Gaganyaan продвигается к своей цели - полету человека в космос.

источники:

– Индостан Таймс:

– Индийская организация космических исследований (ISRO):