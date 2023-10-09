Индийская солнечная космическая обсерватория Адитья-L1 подвергается коррекции траектории

Первая в Индии солнечная космическая обсерватория Адитья-L1 успешно завершила маневр коррекции траектории (TCM) на пути к точке Лагранжа-1 Солнце-Земля. Индийская организация космических исследований (ISRO) выполнила TCM 6 октября после предыдущего маневра 19 сентября. Целью TCM было скорректировать траекторию космического корабля и обеспечить его нахождение на намеченном пути к выходу на орбиту Гало вокруг L1.

ISRO объявила, что космический корабль исправен и находится в хорошем состоянии и продолжает свою миссию к конечному пункту назначения, расположенному на расстоянии 1.5 миллиона километров от Земли. Адитья-L1 уже преодолел расстояние в 9.2 лакхов километров от Земли, успешно выйдя из сферы влияния Земли.

Это не первый случай, когда ISRO отправляет космический корабль за пределы сферы влияния Земли. Миссия Mars Orbiter стала первой успешной миссией такого рода Индийского космического агентства.

Путешествие Адитьи-L1 к L1 включает прохождение Транслагранжевой точки-1 (TL1I), которая направляет его на путь к конечному пункту назначения. Магнитометр космического корабля будет снова включен в ближайшие дни, когда он отправится дальше в космос.

Точки Лагранжа — это уникальные места в космосе, где гравитационные силы двух массивных тел, таких как Солнце и Земля, точно уравновешиваются центростремительной силой, необходимой для движения небольшого объекта, такого как космический корабль, вместе с ними. Хотя точка L1 нестабильна, это предпочтительная орбита для космического корабля, такого как Адитья-L1.

ISRO разработала усовершенствованное программное обеспечение для определения орбиты, чтобы отслеживать траекторию Aditya-L1 и гарантировать, что он останется на правильной орбите на протяжении всей миссии. Это важная веха в усилиях Индии по исследованию космоса, и она открывает возможности для будущих миссий по изучению других небесных тел, таких как Венера и экзосолнечные планеты.

источники:

– https://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/solar-mission-aditya-l1-undergoes-trajectory-correction/articleshow/86945521.cms