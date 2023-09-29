Индийская миссия Адитья L1 продвигается к точке Лагранжа 1

Индийская миссия Aditya L1 движется через космос, приближаясь к своему новому дому в точке Лагранжа 1. Космический корабль, запущенный из Индии 2 сентября, будет работать на уникальной орбите вокруг точки L1 Солнце-Земля, около 1.5 млн. километров от Земли.

Точки Лагранжа — это особые места в пространстве, где гравитационные силы двух больших тел уравновешивают центростремительную силу, ощущаемую меньшим объектом. Эти точки идеальны для космических кораблей, поскольку требуют минимального количества топлива для коррекции орбиты. Из пяти точек Лагранжа в любой системе двух тел особенно важна точка Лагранжа 1 (L1). Расположенный между Солнцем и Землей, он позволяет непрерывно наблюдать за обоими телами и беспрепятственно видеть другие небесные объекты.

Адитья L1 будет путешествовать по «гало-орбите» вокруг точки L1 Солнце-Земля. Эти орбиты имеют трехмерное и периодическое движение относительно первичных тел. Размер орбиты гарантирует, что Адитью L1 можно будет постоянно наблюдать с Земли, образуя ореол вокруг точки Лагранжа 1.

Основная цель миссии — обеспечить комплексные наблюдения за фотосферой, хромосферой и короной Солнца. Aditya L1 присоединится к нескольким другим действующим космическим кораблям, которые ранее занимали точку L1 Солнце-Земля, включая Международный исследователь Солнца-Земли (ISEE-3), миссию Genesis, LISA Pathfinder ЕКА, китайский лунный орбитальный аппарат Chang'e 5 и НАСА. Миссия по гравитационному восстановлению и внутреннему восстановлению (GRAIL).

Космические аппараты, расположенные в точке L1 Солнце-Земля, играют решающую роль в мониторинге и раннем предупреждении о неблагоприятных явлениях космической погоды. Эти предупреждения необходимы для защиты орбитальных космических объектов и наземной инфраструктуры. Aditya L1 будет способствовать нашему пониманию космоса и позволит нам лучше отслеживать и прогнозировать явления космической погоды.

Несмотря на огромные расстояния и малочисленность населения в точке Лагранжа 1, ISRO (Индийская организация космических исследований) планирует проводить периодические оценки сближения с Адитьей L1. Это необходимо из-за большой позиционной неопределенности и чувствительности к другим возмущающим силам. В сотрудничестве с NASA-JPL эти оценки обеспечат безопасность миссии и предотвратят любые потенциальные сближения с соседними космическими кораблями.

Ожидается, что Адитья L1 достигнет точки Лагранжа 1 6 января 2024 года.

Определения:

– Точка Лагранжа: место в пространстве, где гравитационные силы двух больших тел уравновешивают центростремительную силу, ощущаемую меньшим объектом.

– Гало-орбита: орбита вокруг точки Лагранжа, которая имеет трехмерное и периодическое движение относительно основных тел.

Источники: Индия сегодня.