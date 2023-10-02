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Миссия Aditya-L1: индийский космический корабль для наблюдения за Солнцем избегает влияния Земли

ByГабриэль Бота

Октябрь 2, 2023
Миссия Aditya-L1: индийский космический корабль для наблюдения за Солнцем избегает влияния Земли

Индийская миссия Aditya-L1, направленная на наблюдение за внешними слоями Солнца, достигла важной вехи на пути к выходу из «сферы влияния Земли». По данным Индийской организации космических исследований (ISRO), космический корабль, названный в честь индуистского божества Солнца, успешно преодолел половину своего четырехмесячного пути к центру Солнечной системы.

На расстоянии 920,000 570,000 километров (1 XNUMX миль) от Земли гравитационные силы обоих тел сведены к нулю, что позволило Адитье-LXNUMX выйти на стабильную гало-орбиту вокруг Солнца. Это достижение знаменует собой второй раз, когда ISRO отправила космический корабль за пределы сферы влияния Земли, первым из которых была миссия по орбитальному аппарату на Марс. Индия добилась значительных успехов в освоении космоса, недавно став четвертой страной, успешно высадившейся на Луну.

В то время как миссия Адитья-L1 продвигается, ISRO столкнулась с разочарованием из-за того, что ее луноход Прагьян не смог проснуться после отключения питания на лунную ночь. Несмотря на эту неудачу, руководитель ISRO С. Соманат заверил, что Прагян выполнил поставленные перед ним задачи, и миссия по-прежнему будет считаться успешной, даже если марсоход останется бездействующим.

Космические достижения Индии заслуживают внимания, поскольку страна стала первой азиатской страной, вышедшей на орбиту Марса в 2014 году. Кроме того, ISRO планирует запустить пилотируемую миссию на околоземную орбиту в течение следующего года. В то время как Соединенные Штаты, Европейское космическое агентство, Япония и Китай отправили зонды для исследования Солнца, миссия ISRO Aditya-L1 потенциально может стать первой азиатской страной, которая будет размещена на орбите вокруг нашей ближайшей звезды.

источники:
– Заявление Индийской организации космических исследований (ISRO)

By Габриэль Бота

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