ISRO выполняет коррекцию траектории космического корабля Aditya-L1

Индийская организация космических исследований (ISRO) недавно провела маневр коррекции траектории (TCM) космического корабля Адитья-L1, который в настоящее время находится на пути к точке Лагранжа 1 (L1). TCM был выполнен 6 октября, и ISRO сообщила, что космический корабль находится в добром здравии и движется к месту назначения.

TCM был необходим для коррекции траектории после маневра по введению транслагранжевой точки 1 (TL1I), который состоялся 19 сентября. Маневр TL1I ознаменовал начало 110-дневного путешествия космического корабля к точке L1, расположенной примерно В 1.5 миллионах км от Земли. Точка L1 находится между линией Солнце-Земля и составляет около 1% расстояния Земля-Солнце.

Миссия Aditya-L1, первая солнечная обсерватория Индии, была запущена 2 сентября, и с тех пор космический корабль неуклонно продвигается к пункту назначения. Во время путешествия полезная нагрузка магнитометра, разработанная в Лаборатории электрооптических систем в Бангалоре, будет активирована для измерения межпланетных магнитных полей.

ISRO ожидает, что Aditya-L1 достигнет точки L1 к январю 2024 года. Эта миссия является значительным достижением космической программы Индии и будет способствовать нашему пониманию Солнца и его влияния на космическую погоду.

Источник: ИСРО