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Разоблачение: индийская миссия Aditya-L1 стремится добыть золото Солнца

ByВики Ставропулу

27 октября, 2023
Разоблачение: индийская миссия Aditya-L1 стремится добыть золото Солнца
Недавно в социальных сетях распространилось видео, в котором утверждается, что Индия планирует добывать золото на Солнце, отправив свой космический корабль миссии Aditya-L1. Давайте углубимся в это утверждение и проверим его обоснованность.

Космическое происхождение Солнца и скрытое золото

Множество космических событий приводит к образованию на Солнце тяжелых элементов, в том числе золота. Например, когда две далекие нейтронные звезды сталкиваются, они вызывают интенсивные разрушения и космическую рябь. Эти космические столкновения являются катализаторами быстрого образования тяжелых элементов, таких как золото (источник: space.com, nasa.gov).

Недоступное золото под солнцем

Хотя это правда, что Солнце содержит около 2.5 триллионов тонн золота и других элементов, доступ к этим материалам или их извлечение невозможны из-за экстремальных условий, существующих на Солнце. Исключительно высокие температуры и давление Солнца делают невозможным получение от него каких-либо ресурсов (источник: space.com, nasa.gov).

Истинная цель миссии Адитья-L1

Вопреки заявлению, сделанному в видео, миссия Адитья-L1 не направлена ​​на изучение Солнца с целью добычи золота. Вместо этого Индийская организация космических исследований (ISRO) разработала эту миссию (isro.gov.in, space.com), чтобы исследовать Солнце и понять его влияние на нашу космическую среду.
Основная цель миссии Aditya-L1 — тщательный анализ хромосферы и короны Солнца. Он будет использовать семь специализированных инструментов, расположенных в первой точке Лагранжа (L1), примерно в 1.5 миллионах километров от Земли. Эта точка зрения позволяет ученым проводить углубленные исследования и собирать важные данные о поведении Солнца и взаимодействии с его окружением (источник: isro.gov.in, space.com).

Вывод: добыча золота на Солнце невозможна

Вопреки вводящим в заблуждение утверждениям, циркулирующим в социальных сетях, индийская миссия Адитья-L1 не направлена ​​на добычу золота с Солнца. Миссия по-прежнему посвящена изучению Солнца и пониманию его характеристик, а не использованию его для получения ценных ресурсов.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли извлечь золото из Солнца?

Нет, несмотря на то, что на Солнце содержится огромное количество золота и других элементов, экстремальные условия на Солнце, включая высокие температуры и давления, не позволяют нам получить доступ к нему или извлечь из него какие-либо материалы.

Какова цель миссии Адитья-L1?

Миссия Aditya-L1, разработанная Индийской организацией космических исследований (ISRO), направлена ​​на изучение Солнца и его влияния на нашу космическую среду. Он будет внимательно изучать хромосферу и корону Солнца с помощью специальных инструментов, расположенных в первой точке Лагранжа (L1).

Сколько золота содержит Солнце?

По оценкам ученых, Солнце содержит около 2.5 триллионов тонн золота и других элементов. Однако извлечение этих материалов с Солнца научно и технологически неосуществимо.

By Вики Ставропулу

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