Разоблачение: индийская миссия Aditya-L1 стремится добыть золото Солнца

Недавно в социальных сетях распространилось видео, в котором утверждается, что Индия планирует добывать золото на Солнце, отправив свой космический корабль миссии Aditya-L1. Давайте углубимся в это утверждение и проверим его обоснованность.
Космическое происхождение Солнца и скрытое золото
Множество космических событий приводит к образованию на Солнце тяжелых элементов, в том числе золота. Например, когда две далекие нейтронные звезды сталкиваются, они вызывают интенсивные разрушения и космическую рябь. Эти космические столкновения являются катализаторами быстрого образования тяжелых элементов, таких как золото (источник: space.com, nasa.gov).
Недоступное золото под солнцем
Хотя это правда, что Солнце содержит около 2.5 триллионов тонн золота и других элементов, доступ к этим материалам или их извлечение невозможны из-за экстремальных условий, существующих на Солнце. Исключительно высокие температуры и давление Солнца делают невозможным получение от него каких-либо ресурсов (источник: space.com, nasa.gov).
Истинная цель миссии Адитья-L1
Вопреки заявлению, сделанному в видео, миссия Адитья-L1 не направлена на изучение Солнца с целью добычи золота. Вместо этого Индийская организация космических исследований (ISRO) разработала эту миссию (isro.gov.in, space.com), чтобы исследовать Солнце и понять его влияние на нашу космическую среду.
Основная цель миссии Aditya-L1 — тщательный анализ хромосферы и короны Солнца. Он будет использовать семь специализированных инструментов, расположенных в первой точке Лагранжа (L1), примерно в 1.5 миллионах километров от Земли. Эта точка зрения позволяет ученым проводить углубленные исследования и собирать важные данные о поведении Солнца и взаимодействии с его окружением (источник: isro.gov.in, space.com).
Вывод: добыча золота на Солнце невозможна
Вопреки вводящим в заблуждение утверждениям, циркулирующим в социальных сетях, индийская миссия Адитья-L1 не направлена на добычу золота с Солнца. Миссия по-прежнему посвящена изучению Солнца и пониманию его характеристик, а не использованию его для получения ценных ресурсов.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли извлечь золото из Солнца?
Нет, несмотря на то, что на Солнце содержится огромное количество золота и других элементов, экстремальные условия на Солнце, включая высокие температуры и давления, не позволяют нам получить доступ к нему или извлечь из него какие-либо материалы.
Какова цель миссии Адитья-L1?
Миссия Aditya-L1, разработанная Индийской организацией космических исследований (ISRO), направлена на изучение Солнца и его влияния на нашу космическую среду. Он будет внимательно изучать хромосферу и корону Солнца с помощью специальных инструментов, расположенных в первой точке Лагранжа (L1).
Сколько золота содержит Солнце?
По оценкам ученых, Солнце содержит около 2.5 триллионов тонн золота и других элементов. Однако извлечение этих материалов с Солнца научно и технологически неосуществимо.