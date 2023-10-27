Разоблачение: индийская миссия Aditya-L1 стремится добыть золото Солнца

Вопреки вводящим в заблуждение утверждениям, циркулирующим в социальных сетях, индийская миссия Адитья-L1 не направлена ​​на добычу золота с Солнца. Миссия по-прежнему посвящена изучению Солнца и пониманию его характеристик, а не использованию его для получения ценных ресурсов.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли извлечь золото из Солнца?

Нет, несмотря на то, что на Солнце содержится огромное количество золота и других элементов, экстремальные условия на Солнце, включая высокие температуры и давления, не позволяют нам получить доступ к нему или извлечь из него какие-либо материалы.

Какова цель миссии Адитья-L1?

Миссия Aditya-L1, разработанная Индийской организацией космических исследований (ISRO), направлена ​​на изучение Солнца и его влияния на нашу космическую среду. Он будет внимательно изучать хромосферу и корону Солнца с помощью специальных инструментов, расположенных в первой точке Лагранжа (L1).

Сколько золота содержит Солнце?

По оценкам ученых, Солнце содержит около 2.5 триллионов тонн золота и других элементов. Однако извлечение этих материалов с Солнца научно и технологически неосуществимо.