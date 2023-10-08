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Миссия Адитьи L1 на пути к достижению точки L1 за 18 дней: председатель ISRO

ByРоберт Эндрю

Октябрь 8, 2023
Миссия Адитьи L1 на пути к достижению точки L1 за 18 дней: председатель ISRO

Председатель ISRO С. Соманат подтвердил, что миссия Адитья L1 продвигается удовлетворительно и, как ожидается, достигнет точки L1 в течение следующих 18 дней. Целью этой миссии является изучение солнечной короны и ее динамики.

В дополнение к миссии Aditya L1 ISRO также планирует в декабре запустить спутник рентгеновского поляриметра (XPoSat). XPoSat предназначен для изучения поляризации космического рентгеновского излучения.

Во время брифинга на конференции по хакерству и кибербезопасности Сомнатх подчеркнул проблемы, с которыми сталкивается ISRO при обеспечении безопасности космической инфраструктуры Индии. Он выразил обеспокоенность по поводу растущих угроз, исходящих от действующих лиц по соседству, которые пытаются проникнуть в космические системы Индии.

ISRO приняла превентивные меры для смягчения этих угроз. В агентстве внедрена практика выявления и устранения уязвимостей еще на стадии проектирования. Такой подход гарантирует, что системы интрасети и Интернета физически разделены, а угрозы локализованы на интерфейсе.

Принимая эти меры безопасности, ISRO стремится предотвратить более глубокое проникновение любых потенциальных угроз в космическую инфраструктуру. Агентство по-прежнему привержено защите космических активов страны.

источники:
– Председатель ISRO С. Соманат, выступая на брифинге для СМИ в Кочи.
– Миссия ISRO Aditya L1 и спутник рентгеновского поляриметра (XPoSat)

Определения:
– Точка L1: точка в космосе, где гравитационные силы двух небесных тел примерно уравновешивают друг друга.
– Спутник рентгеновского поляриметра (XPoSat): спутник, предназначенный для изучения поляризации космического рентгеновского излучения.

By Роберт Эндрю

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