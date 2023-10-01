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Космический корабль Исро Aditya L1 избегает влияния Земли и готовится к миссии на Венеру

ByМамфо Брешиа

Октябрь 1, 2023
Космический корабль Исро Aditya L1 избегает влияния Земли и готовится к миссии на Венеру

Индийская организация космических исследований (Isro) недавно объявила, что ее космический корабль Aditya L1 успешно пролетел более 9.2 лакхов километров от Земли, выйдя из сферы влияния Земли. Адитья L1 — первая индийская космическая обсерватория, предназначенная для изучения Солнца с гало-орбиты вокруг первой точки Лагранжа Солнца-Земли (L1), расположенной примерно в 1.5 миллионах км от Земли.

Достигнув L1, Адитья L1 сможет непрерывно наблюдать за Солнцем без вмешательства затмений или затмений, что позволит ученым изучать солнечную активность и ее влияние на космическую погоду в режиме реального времени. Данные, собранные Aditya L1, помогут понять последовательность процессов, которые приводят к солнечным извержениям.

Пока Исро следит за продвижением Адитьи L1 к месту назначения, организация также готовится к своей миссии на Венере под названием «Шукраян», запуск которой запланирован на декабрь следующего года. Миссия Венеры направлена ​​на изучение самой яркой планеты Солнечной системы и ее уникальных особенностей, таких как ее плотная атмосфера с давлением, в 100 раз превышающим атмосферное давление Земли, и неизвестные характеристики ее поверхности. Миссия будет использовать орбитальные маневры в 2025 году и в последующие годы, когда Земля и Венера выровняются таким образом, что космический корабль можно будет вывести на орбиту Венеры с использованием минимального топлива.

Предыдущие миссии на Венеру включают Venus Express Европейского космического агентства, который вращался вокруг планеты с 2006 по 2016 год, и японский климатический орбитальный аппарат Akatsuki Venus Climate Orbiter, который вращается вокруг Венеры с 2016 года. Кроме того, солнечный зонд NASA Parker совершил несколько облетов Венеры.

источники:

- Исро

– Индийская национальная академия наук

– Европейское космическое агентство

- НАСА

By Мамфо Брешиа

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