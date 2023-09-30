Индийский космический корабль Aditya-L1 успешно вышел из-под влияния Земли

Космический корабль Адитья-L1, запущенный Индийской организацией космических исследований (Исро) 2 сентября 2023 года, преодолел расстояние в 9.2 лакха километров от Земли, ознаменовав свой успешный выход из сферы влияния планеты. Исро объявил, что космический корабль сейчас находится на пути к точке Лагранжа 1 (L1) Солнца и Земли. Это достижение последовало за успехом предыдущей миссии Исро, миссии Mars Orbiter, по отправке космического корабля за пределы сферы влияния Земли.

Aditya-L1 — первая в Индии миссия, посвященная изучению Солнца с упором на понимание фотосферы, хромосферы и короны. Миссия оснащена семью различными полезными нагрузками, пять из которых были разработаны Исро, а две — академическими институтами в сотрудничестве с космическим агентством. Эти полезные нагрузки помогут в сборе важных данных о Солнце и различных его явлениях.

Одним из примечательных аспектов миссии Aditya-L1 является его орбита вокруг точки L1 Солнце-Земля, которая находится примерно в 1.5 миллионах километров от Земли. Эта точка известна как точка Лагранжа или точка либрации, где сила гравитации между двумя массивными телами, в данном случае Солнцем и Землей, точно уравновешивает центростремительную силу, необходимую для того, чтобы меньший объект, например космический корабль, вращался вокруг них.

Орбита космического корабля Адитья-L1 вокруг точки L1 дает несколько преимуществ. Во-первых, это позволяет свести к минимуму расход топлива и корректировку орбиты, гарантируя, что космический корабль сможет поддерживать заданную траекторию с минимальными затратами энергии. Во-вторых, это стратегическое положение обеспечивает идеальную точку зрения для изучения солнечных явлений, поскольку открывает уникальный взгляд на Солнце и его деятельность.

Миссия Aditya-L1 преследует четыре основные цели: понимание нагрева короны и ускорения солнечного ветра, исследование инициирования корональных выбросов массы (CME), вспышек и погоды в околоземном космосе, изучение связи и динамики солнечной атмосферы, а также изучение Распределение солнечного ветра и анизотропия температуры.

Благодаря успешному выходу из-под влияния Земли и путешествию к точке L1 Солнце-Земля космический корабль Адитья-L1 готов внести ценный вклад в загадки Солнца и улучшить наше понимание нашей солнечной системы.

Определения:

– Исро: Индийская организация космических исследований.

– Адитья-L1: первая индийская миссия по изучению Солнца

– Точки Лагранжа: уникальные места в космосе, где сила гравитации между двумя массивными телами уравновешивает центростремительную силу, необходимую для того, чтобы меньший объект вращался вокруг них.

источники:

- Заявление Исро