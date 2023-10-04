Миссия Aditya L1 направлена ​​на достижение точки Лагранжа 1, открывая новые возможности для изучения Солнца

Миссия Aditya L1 приближается к месту назначения, и ее космический корабль, как ожидается, достигнет точки Лагранжа 1 в первую неделю января. Точка Лагранжа 1 — это воображаемая точка в космосе, где гравитационное притяжение Солнца и Земли находится в равновесии. Нигар Шаджи, руководитель проекта миссии, объяснила, что управление миссией является настоящей проблемой, поскольку космическому кораблю придется балансировать между притяжением Солнца и Земли, подобно балансированию мяча на вершине холма.

Миссия Aditya L1 — важный шаг в изучении Солнца, поскольку она позволит ученым наблюдать и анализировать различные аспекты поведения Солнца. Доктор Аннапурни Субраманиам, директор Индийского института астрофизики, подчеркнул, что миссия будет сосредоточена на изучении таких явлений, как корональные выбросы массы, нагрев короны и изменения температуры между поверхностью Солнца и его короной.

Понимание Солнца имеет решающее значение, поскольку его активность, особенно солнечный ветер, влияет на функциональность нашей планеты. Изучая факторы, влияющие на солнечный ветер, ученые могут получить ценную информацию о процессах, влияющих на нашу космическую среду.

Доктор Субраманиам поделилась своим личным путешествием, заявив, что ее страсть к науке была вызвана ее увлечением ночным небом и небесными явлениями, такими как комета Хейли. Она признала проблемы, с которыми столкнулась, занимаясь наукой, но подчеркнула, как важно оставаться верной себе и не поддаваться давлению общества.

Между тем Нигяр Шаджи подчеркнула, что среда в Индийской организации космических исследований (ISRO) способствует ее карьерному росту. Она также отметила необходимость системы поддержки и баланса между работой и личной жизнью, чтобы добиться успеха в восхождении по карьерной лестнице.

Миссия Aditya L1 представляет собой важную веху в освоении космоса Индией. Пока космический корабль готовится достичь точки Лагранжа 1, ученые и любители космоса с нетерпением ждут революционных открытий, которые ждут нас в изучении Солнца.

источники:

– Конклав India Today в Мумбаи, 2023 г.