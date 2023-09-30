Индийский космический корабль Адитья-L1 успешно покинул сферу влияния Земли

Индийская организация космических исследований (ISRO) достигла важной вехи в освоении космоса. Его космический корабль Адитья-L1 успешно преодолел расстояние в 9.2 лакха километров от Земли, фактически выйдя из сферы влияния нашей планеты. Это второй случай, когда ISRO удалось отправить космический корабль за пределы сферы влияния Земли, причем миссия Mars Orbiter стала первой.

Миссия Aditya-L1, запущенная 2 сентября 2023 года на борту ракеты PSLV-C57, является первой в Индии специализированной миссией класса солнечной обсерватории. Космический корабль несет семь различных полезных нагрузок, предназначенных для изучения различных аспектов Солнца. Четыре из этих полезных нагрузок будут наблюдать за светом Солнца, а остальные три будут измерять на месте параметры плазмы и магнитных полей.

Как только Адитья-L1 достигнет точки Лагранжа 1 (L1) Солнца-Земли, он будет переведен на гало-орбиту, сохраняя постоянное относительное положение относительно Солнца. Такое стратегическое расположение позволит космическому кораблю непрерывно наблюдать за Солнцем на протяжении всей пятилетней миссии, предоставляя важную информацию о солнечной энергии и внося значительный вклад в наше понимание физики Солнца и гелиофизики.

Данные, собранные полезной нагрузкой космического корабля, предоставят ученым ценную информацию о поведении частиц, окружающих Землю, происхождении и ускорении солнечного ветра, а также о явлениях космической погоды. Эта информация не только улучшит наше понимание Солнца, но и будет способствовать прогрессу в прогнозировании космической погоды, что жизненно важно для защиты спутников и астронавтов.

В заключение отметим, что успешное путешествие космического корабля «Адитья-L1» за пределы сферы влияния Земли является выдающимся достижением для ISRO. Он прокладывает путь к более глубокому пониманию Солнца и его влияния на Землю, а также демонстрирует растущее мастерство Индии в освоении космоса.

Определения:

– Адитья-L1: первая в Индии специализированная миссия класса солнечной обсерватории.

– ISRO: Индийская организация космических исследований.

– Точка Лагранжа 1 (L1): стратегическое место на расстоянии примерно 1.5 миллиона километров от Земли, куда направляется космический корабль Адитья-L1.

– PSLV-C57: Ракета, используемая для запуска космического корабля Адитья-L1.

источники:

– Индийская организация космических исследований (ISRO)