Индийская солнечная миссия Адитья L1 движется к точке Лагранжа 1 Солнце-Земля

Индийская солнечная миссия Aditya L1 преодолела важную веху, пролетев более 9.2 лакхов километров от Земли и выйдя из сферы влияния Земли. Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила, что космический корабль сейчас движется к точке Лагранжа 1 (L1) Солнца и Земли.

ISRO выразила свое волнение, заявив, что это второй раз, когда они отправляют космический корабль за пределы сферы влияния Земли, причем первым из них была миссия на орбитальном аппарате Марса. Космический корабль Aditya L1 19 сентября совершил жизненно важный маневр, ознаменовав начало своей 110-дневной траектории к месту назначения вокруг точки Лагранжа L1.

Aditya-L1 — новаторская индийская космическая обсерватория, предназначенная для изучения Солнца с гало-орбиты вокруг точки Лагранжа 1 Солнце-Земля, расположенной примерно в 1.5 миллионах километров от Земли. Обсерватория сосредоточится на изучении внешней атмосферы Солнца, предоставляя ценную информацию о его поведении.

Важно отметить, что космический корабль Адитья-L1 не совершит посадку на Солнце и не приблизится к нему ближе. Вместо этого он будет вращаться вокруг точки L1, которая представляет собой сбалансированное гравитационное положение между Землей и Солнцем. Такое уникальное расположение позволяет Aditya-L1 наблюдать и собирать данные о внешней атмосфере Солнца, не ставя под угрозу безопасность космического корабля.

С момента запуска из Шрихарикоты космический корабль Адитья-L1 совершил четыре маневра у Земли, набрав необходимую скорость для путешествия к L1. Пройдя 110-дневную траекторию, космический корабль будет выведен на орбиту L1 посредством маневра.

Эта невероятная миссия представляет собой значительное достижение для ISRO и космической программы Индии. Изучая внешнюю атмосферу Солнца, Aditya-L1 внесет свой вклад в наше понимание солнечной активности и ее влияния на Землю. Это свидетельство приверженности Индии научным исследованиям и открытиям в области космических исследований.

источники:

– Индийская организация космических исследований (ISRO)

– Индостан Таймс (HT)