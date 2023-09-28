Индийская миссия Aditya-L1 направляется к точке Лагранжа 1 Солнце-Земля

Первая индийская солнечная миссия, Адитья-L1, находится на пути к конечному пункту назначения в точке Лагранжа 1 (L1) Солнце-Земля. В этой точке космоса гравитационные силы Солнца и Земли находятся в равновесии, что позволяет помещенному туда объекту оставаться относительно стабильным. Aditya-L1 будет работать на гало-орбите вокруг L1, обеспечивая непрерывное наблюдение за небесными телами и обеспечивая связь с Землей.

Миссия, запущенная 2 сентября, должна достичь уровня L1 в январе. Для обеспечения безопасности космического корабля Индийская организация космических исследований (ISRO) проводит ситуационную осведомленность. Согласно последним данным ISRO, на L1 уже работают еще четыре спутника. Три из них принадлежат НАСА: WIND, Advanced Composition Explorer (ACE) и Deep Space Climate Observatory (DSCOVER). Четвертый спутник, Солнечная и гелиосферная обсерватория (SOHO), является совместной миссией НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА).

Точка L1 очень желательна для космических кораблей, поскольку требует минимального количества топлива для коррекции орбиты. Поддержание стабильности орбиты важно из-за большой неопределенности положения и чувствительности к возмущающим силам. Определение орбиты (OD) для L1 требует сбора данных отслеживания в течение длительного периода.

Помимо Адитьи-L1, председатель ISRO С. Соманатх объявил, что миссия на Венеру уже запланирована. Полезная нагрузка для исследования Венеры была разработана, поскольку Венера с ее плотной атмосферой и высоким атмосферным давлением дает ценную информацию о космической науке и возможности того, что Земля претерпит подобные изменения.

Electronics Corporation of India Limited (ECIL) работает над миссией ISRO «Мангальян-2» после своего участия в миссиях «Чандраян-2» и «Адитья-L1». ECIL сотрудничает с ISRO в проектировании и разработке антенных систем и программных логических контроллеров. Успешный маневр миссии Aditya-L1 демонстрирует решающую роль антенной системы ECIL в ее связи, а антенна ECIL Deep Space Network облегчила сбор данных от миссии Chandrayaan.

источники:

- НАСА

– Индийская организация космических исследований (ISRO)

– Европейское космическое агентство (ЕКА)