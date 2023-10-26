Может ли измельченная вулканическая порода стать ключом к удалению углерода?

Инновационное полевое исследование, проведенное исследователями из Калифорнийского университета в Дэвисе и Корнелльского университета, выявило потенциальное решение проблемы удаления углерода. Добавляя измельченную вулканическую породу на пахотные земли, эти ученые нашли способ сохранять углерод в почве даже в условиях экстремальной засухи. Эта захватывающая разработка была опубликована в журнале Environmental Research Communications.

Процесс, лежащий в основе этой инновации, известен как выветривание горных пород. Когда дождевая вода вступает в контакт с вулканической породой, она захватывает углекислый газ из воздуха и эффективно удерживает его внутри породы. Обычно этот процесс происходит в течение миллионов лет, поэтому он слишком медленный, чтобы противодействовать глобальному потеплению. Однако, разбив породу на мелкую пыль, ученым удалось значительно ускорить выветривание породы.

Предыдущие исследования показали, что эта улучшенная версия выветривания горных пород потенциально может накопить ошеломляющие 215 миллиардов тонн углекислого газа в течение следующих 75 лет, если она будет реализована на пахотных землях по всему миру. Однако до сих пор технология не была опробована в особо засушливом климате.

Это недавнее полевое исследование успешно продемонстрировало, что измельченная вулканическая порода действительно может быть ценным инструментом для хранения углерода даже в условиях засухи. Последствия этого открытия могут быть значительными, поскольку оно открывает многообещающий способ смягчения последствий изменения климата и сокращения выбросов парниковых газов. Включив эту технику в сельскохозяйственную практику, фермеры потенциально могут внести свой вклад в усилия по удалению углерода, продолжая при этом выращивать свои культуры.

Поскольку мир продолжает бороться с острой необходимостью сокращения выбросов углекислого газа, результаты исследования вселяют надежду и вдохновение. Несомненно, потребуются дальнейшие исследования и полевые испытания, но возможность того, что измельченная вулканическая порода сыграет ключевую роль в смягчении последствий изменения климата, является захватывающей перспективой для размышления.

FAQ

Что такое выветривание горных пород?

Выветривание горных пород — это естественный процесс, который происходит, когда минералы в горных породах вступают в реакцию с атмосферными газами, такими как углекислый газ, с образованием новых соединений или растворением существующих. Со временем этот процесс может удалить углекислый газ из воздуха и сохранить его в камнях.

Как измельченная вулканическая порода может усилить выветривание горных пород?

Дробление вулканических пород в мелкую пыль ускоряет процесс выветривания горных пород. За счет увеличения площади поверхности частиц породы больше углекислого газа может вступить в реакцию с минералами за более короткий период, эффективно удерживая углерод.

Каковы потенциальные преимущества использования измельченной вулканической породы на пахотных землях?

Закладывая измельченную вулканическую породу на пахотные земли, углекислый газ можно улавливать из атмосферы и хранить в почве. Это не только помогает смягчить последствия изменения климата, но и улучшает качество и плодородие почвы. Кроме того, фермеры, использующие этот метод, потенциально могут внести свой вклад в глобальные усилия по удалению углерода, сохраняя при этом продуктивность своего сельского хозяйства.

Можно ли использовать измельченную вулканическую породу во всех типах климата?

В то время как предыдущие исследования были сосредоточены на потенциале измельченной вулканической породы в различных климатических условиях, недавнее полевое исследование специально проверило ее в сухом климате. Результаты показали, что даже в условиях засухи углерод все еще можно успешно хранить в почве с помощью этого метода. Однако необходимы дополнительные исследования и испытания, чтобы полностью понять его эффективность и применимость в различных климатических условиях.